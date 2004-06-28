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Раздел: Медицина  
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Диетологи подсказали, как правильно голодать

Диетологи подсказали, как правильно голодатьОчень важно соблюдать правила лечебного голодания, чтобы в процессе не навредить своему здоровью.

Самый радикальный способ, к которому прибегают желающие похудеть, это - полный отказ от пищи.

Несмотря на предостережения медиков, люди не перестают экспериментировать с питанием и, как следствие, в погоне за стройной фигурой гробят свое здоровье.

На самом деле, голодание может принести максимум пользы, так как в процессе человек пьет много воды, очищающей сосуды и желудочно-кишечный тракт от токсинов, шлаков и прочего "мусора", попадающего в организм вместе с пищей, напитками, табачным дымом и загрязненным воздухом.

Плюс ко всему, за несколько дней голодания можно действительно заметно похудеть, а если выдержать более 9 дней без еды, то в организме усилятся обменные процессы и начнет сжигаться не только подкожный, но и висцеральный жир, который окружает внутренние органы.

Важные правила, которые нужно соблюдать в процессе лечебного голодания:

1. Обильное питье. Во время голодания организм черпает энергию из накопившихся в нем жировых клеток, а потому обмен веществ сначала замедлится, но если пить много воды, то запоров удастся избежать.

2. Постепенный старт. Не стоит наедаться вечером, а с утра начинать голодать. Организм окажется в состоянии стресса, а это плохо для здоровья. За 1-2 недели нужно привыкать к временному отказу от пищи. Например, перестать ужинать вообще, затем убирать из меню "тяжелые" продукты и хлебобулочные изделия.

3. Показаться врачу. Если вы точно не уверены в том, если у вас хронические заболевания, тогда перед началом лечебного голодания следует провериться. Только при отсутствии противопоказаний можно устраивать голодовку.

4. Не снижать физическую активность. Это позволит ускорить метаболизм или держать его на том же уровне, что и раньше. Благодаря физическим нагрузкам пережить голод будет легче и пользы от него будет больше.

5. Спать на 2 часа дольше. Раньше ложиться или просыпаться - ваш выбор, но главное - это сделать его в пользу двух лишних часов сна. Таким образом вы снизите нагрузку на нервную систему, которая в процессе голодания сильно повышается.

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 Теги: голодание, правила

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Сегодня, 11:35 » Автор: Валерия Янобекова
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