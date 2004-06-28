Раздел: Медицина
Врачи объяснили, почему вредно работать по ночам
О хорошем здоровье люди, работающие в ночную смену, могут даже не мечтать.
Наверное, вы неоднократно слышали, что по ночам лучше не работать, потому что в организме происходят одновременно несколько сбоев, а в результате человек заболевает.
Самым частым "осложнением" ночной работы является ожирение, включающее в себя снижение секреции инсулина, замедление обмена веществ, гормональный дисбаланс, нарушение углеводного обмена и заметное ухудшение внешнего вида.
Если вас не останавливают проблемы с фигурой и самочувствием, то следует обратить внимание на другие побочные эффекты от ночного графика работы, которые буквально гробят ваше здоровье:
- нарушение сна, бессонница и сбой биоритмов;
- повышение риска развития атеросклероза, гипертонии, ишемической болезни и других заболеваний сердечно-сосудистой системы;
- ослабление иммунитета;
- гормональный сбой со всеми вытекающими последствиями, вплоть до бесплодия;
- хронический стресс, усталость, раздраженность и сонливость;
- проблемы с настроением - у тех, кто работает по ночам, риск депрессии гораздо выше, чем у дневных работников;
- заболевания желудочно-кишечного тракта могут развиться у людей, работающих и в целом бодрствующих в ночное время суток.
Ценный совет от медиков: если вы работаете в ночную смену, то выходя на улицу по пути домой, наденьте солнцезащитные очки, вне зависимости от того, солнечно или нет. Дело в том, что в светлое время суток уровень мелатонина резко сокращается, а это значит, что по возвращению домой вы не сможете быстро уснуть.
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Чтобы избежать проблем со здоровьем из-за ночной работы, медики рекомендуют после смены ложиться спать на 7-9 часов, а потом стараться быть максимально физически активными, питаться только полезными продуктами и стараться не есть чаще, чем 5 раз в сутки.
Наверное, вы неоднократно слышали, что по ночам лучше не работать, потому что в организме происходят одновременно несколько сбоев, а в результате человек заболевает.
Самым частым "осложнением" ночной работы является ожирение, включающее в себя снижение секреции инсулина, замедление обмена веществ, гормональный дисбаланс, нарушение углеводного обмена и заметное ухудшение внешнего вида.
Если вас не останавливают проблемы с фигурой и самочувствием, то следует обратить внимание на другие побочные эффекты от ночного графика работы, которые буквально гробят ваше здоровье:
- нарушение сна, бессонница и сбой биоритмов;
- повышение риска развития атеросклероза, гипертонии, ишемической болезни и других заболеваний сердечно-сосудистой системы;
- ослабление иммунитета;
- гормональный сбой со всеми вытекающими последствиями, вплоть до бесплодия;
- хронический стресс, усталость, раздраженность и сонливость;
- проблемы с настроением - у тех, кто работает по ночам, риск депрессии гораздо выше, чем у дневных работников;
- заболевания желудочно-кишечного тракта могут развиться у людей, работающих и в целом бодрствующих в ночное время суток.
Ценный совет от медиков: если вы работаете в ночную смену, то выходя на улицу по пути домой, наденьте солнцезащитные очки, вне зависимости от того, солнечно или нет. Дело в том, что в светлое время суток уровень мелатонина резко сокращается, а это значит, что по возвращению домой вы не сможете быстро уснуть.
Читайте также: Психологи рассказали, как бороться с фобиями
Чтобы избежать проблем со здоровьем из-за ночной работы, медики рекомендуют после смены ложиться спать на 7-9 часов, а потом стараться быть максимально физически активными, питаться только полезными продуктами и стараться не есть чаще, чем 5 раз в сутки.
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