» » Врачи объяснили, почему вредно работать по ночам
Раздел: Медицина  
0

Врачи объяснили, почему вредно работать по ночам

Врачи объяснили, почему вредно работать по ночамО хорошем здоровье люди, работающие в ночную смену, могут даже не мечтать.

Наверное, вы неоднократно слышали, что по ночам лучше не работать, потому что в организме происходят одновременно несколько сбоев, а в результате человек заболевает.

Самым частым "осложнением" ночной работы является ожирение, включающее в себя снижение секреции инсулина, замедление обмена веществ, гормональный дисбаланс, нарушение углеводного обмена и заметное ухудшение внешнего вида.

Если вас не останавливают проблемы с фигурой и самочувствием, то следует обратить внимание на другие побочные эффекты от ночного графика работы, которые буквально гробят ваше здоровье:

- нарушение сна, бессонница и сбой биоритмов;

- повышение риска развития атеросклероза, гипертонии, ишемической болезни и других заболеваний сердечно-сосудистой системы;

- ослабление иммунитета;

- гормональный сбой со всеми вытекающими последствиями, вплоть до бесплодия;

- хронический стресс, усталость, раздраженность и сонливость;

- проблемы с настроением - у тех, кто работает по ночам, риск депрессии гораздо выше, чем у дневных работников;

- заболевания желудочно-кишечного тракта могут развиться у людей, работающих и в целом бодрствующих в ночное время суток.

Ценный совет от медиков: если вы работаете в ночную смену, то выходя на улицу по пути домой, наденьте солнцезащитные очки, вне зависимости от того, солнечно или нет. Дело в том, что в светлое время суток уровень мелатонина резко сокращается, а это значит, что по возвращению домой вы не сможете быстро уснуть.

Читайте также: Психологи рассказали, как бороться с фобиями

Чтобы избежать проблем со здоровьем из-за ночной работы, медики рекомендуют после смены ложиться спать на 7-9 часов, а потом стараться быть максимально физически активными, питаться только полезными продуктами и стараться не есть чаще, чем 5 раз в сутки.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: работа, ночь, вред

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 17:51 » Автор: Валерия Янобекова
     616
     0

Похожие новости по теме

Эти симптомы могут указывать на проблемы с почками Эти симптомы могут указывать на проблемы с почками

Медики рассказали, на какие симптомы следует обратить пристальное внимание.

Эти болезни грозят тем, кто мало спит Эти болезни грозят тем, кто мало спит

Медики объяснили, почему нужно спать не менее 7 часов.

Что может произойти с организмом, если спать больше 8 часов Что может произойти с организмом, если спать больше 8 часов

Медики настоятельно рекомендуют не спать больше восьми часов за ночь.

Работа в ночь - как сохранить здоровье Работа в ночь - как сохранить здоровье

В начале смены помогут кофеин и яркий свет, голубой или белый, в конце нужно отказаться от напитков с кофеином и затемнить помещение.

Как работа по ночам рикошетит по здоровью Как работа по ночам рикошетит по здоровью

Вред от работы по ночам однозначен, но в чем он проявляется?

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх