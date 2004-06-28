Раздел: Медицина
Ученые назвали еще один негативный эффект похудения
Как оказалось, сброс лишнего веса может плохо отразиться на здоровье.
Новое исследование, проведенное сотрудниками Университета Аделаиды, показало, что снижение веса избавляет взрослых людей, страдающих ожирением, от мерцательной аритмии (нарушения сердечного ритма). Так, аритмия исчезла у большинства добровольцев, потерявших не менее 10% от собственного веса, сообщает Хроника.Инфо со ссылкой на LadyHealth.
В исследовании приняли участие 355 человек с ожирением и мерцательной аритмией. Добровольцы должны были следовать программе снижения веса. Она включала индивидуальную диету и рекомендации, касающиеся образа жизни. В целом участники ограничивали калорийность рациона и избегали употребления обработанных продуктов, богатых углеводами.
Кроме того, добровольцы тренировались. Их попросили уделять физической активности 200 минут в неделю (примерно по 30 минут в день). Также участникам помогали справиться с другими факторами риска аритмии, такими как гипертония, повышенный уровень сахара в крови и апноэ сна.
За время исследования от аритмии избавились больше 50% добровольцев. Наилучших результатов добились те, кто сбросил минимум 10% от своего стартового веса. Из 135 человек, потерявших 10% от собственного веса, 88% в течение предыдущего года либо вообще не сталкивалась с аритмией, либо стойкая аритмия у них перешла в пароксизмальную.
Читайте также: Названы возможные причины появления боли "отражения"
Эпизоды стойкой аритмии могут длиться неделями и требовать лечения, а эпизоды пароксизмальной аритмии обычно сохраняются меньше недели и проходят сами. У 41% из 116 участников, потерявших только 3% от своего веса, пароксизмальная аритмия стала стойкой. Всего у одного человека из этой группы наблюдалось обратное.
Новое исследование, проведенное сотрудниками Университета Аделаиды, показало, что снижение веса избавляет взрослых людей, страдающих ожирением, от мерцательной аритмии (нарушения сердечного ритма). Так, аритмия исчезла у большинства добровольцев, потерявших не менее 10% от собственного веса, сообщает Хроника.Инфо со ссылкой на LadyHealth.
В исследовании приняли участие 355 человек с ожирением и мерцательной аритмией. Добровольцы должны были следовать программе снижения веса. Она включала индивидуальную диету и рекомендации, касающиеся образа жизни. В целом участники ограничивали калорийность рациона и избегали употребления обработанных продуктов, богатых углеводами.
Кроме того, добровольцы тренировались. Их попросили уделять физической активности 200 минут в неделю (примерно по 30 минут в день). Также участникам помогали справиться с другими факторами риска аритмии, такими как гипертония, повышенный уровень сахара в крови и апноэ сна.
За время исследования от аритмии избавились больше 50% добровольцев. Наилучших результатов добились те, кто сбросил минимум 10% от своего стартового веса. Из 135 человек, потерявших 10% от собственного веса, 88% в течение предыдущего года либо вообще не сталкивалась с аритмией, либо стойкая аритмия у них перешла в пароксизмальную.
Читайте также: Названы возможные причины появления боли "отражения"
Эпизоды стойкой аритмии могут длиться неделями и требовать лечения, а эпизоды пароксизмальной аритмии обычно сохраняются меньше недели и проходят сами. У 41% из 116 участников, потерявших только 3% от своего веса, пароксизмальная аритмия стала стойкой. Всего у одного человека из этой группы наблюдалось обратное.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
251
0
Также советуем посмотреть
- Уфологи насмешили неожиданным заявлением
- Самые смешные моменты, происходившие на футбольных полях
- Контракт между мертвыми и теми, кто не родился
- «Борцы за сепараторство»: в Google знатно потроллили боевиков «ЛНР»
- Как Россия потерпела поражение в Китае
- Очередная история из жизни «республики»
- На Кавказе самка оленя заставила волка убегать, поджав хвост
- Перед Порошенком постав комплекс проблем
- Смутила борода: индус подал на развод, впервые увидев лицо жены
- Результати дослідження щодо результатів боротьби із корупцією
- Огромный аллигатор устроил шоу на поле для гольфа
- В ожидании поцелуя Путина и Трампа
- Главарь «ЛНР» насмешил свежим фейком об иностранных агентах
- Европа: тупик миграции
- Крым и Джон Болтон
- «Призрак» попал на фото, не на шутку перепугав семью
- Почему тотальная «зрада» так опасна
- Россиянки бросились в любовные сети иностранных фанатов
- В Канаде горе-воришка скрывалась от копов на потолке, но упала им под ноги
- В зоне ООС ранили украинского бойца
- Впереди – много хорошего, и выборы переживем
- Пора худеть: упитанный кот свалился с камина и стал звездой Сети
- Смешные доказательства того, что быть девушкой – задача не из простых
- Тайная жизнь домашних питомцев в прикольных комиксах
- Прикольные фотки, доказывающие, что медики – те еще юмористы
- Начните неделю с улыбки: подборка свежих анекдотов
- Забавный «призрак» стал звездой Instagram
- «Злые» собаки, способные лишь рассмешить
- «Бассейн заливали»: боевики насмешили Сеть новыми фейком
- Є залежність між продовженням санкцій і падінням рейтингу Путіна
Оставьте свой комментарий