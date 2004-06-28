Ученые назвали еще один негативный эффект похудения

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Дополнительная защита от аритмии и инсультов.

Нарушения ритма сокращений сердца по регулярности, частоте и источнику ритма называется аритмией.

Нарушение сердечного ритма - это следствие других серьезных проблем в организме.

Аритмия появляется не просто так и несет за собой страшные последствия.