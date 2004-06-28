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Раздел: Медицина  
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Ученые назвали еще один негативный эффект похудения

Ученые назвали еще один негативный эффект похудения Как оказалось, сброс лишнего веса может плохо отразиться на здоровье.

Новое исследование, проведенное сотрудниками Университета Аделаиды, показало, что снижение веса избавляет взрослых людей, страдающих ожирением, от мерцательной аритмии (нарушения сердечного ритма). Так, аритмия исчезла у большинства добровольцев, потерявших не менее 10% от собственного веса, сообщает Хроника.Инфо со ссылкой на LadyHealth.

В исследовании приняли участие 355 человек с ожирением и мерцательной аритмией. Добровольцы должны были следовать программе снижения веса. Она включала индивидуальную диету и рекомендации, касающиеся образа жизни. В целом участники ограничивали калорийность рациона и избегали употребления обработанных продуктов, богатых углеводами.

Кроме того, добровольцы тренировались. Их попросили уделять физической активности 200 минут в неделю (примерно по 30 минут в день). Также участникам помогали справиться с другими факторами риска аритмии, такими как гипертония, повышенный уровень сахара в крови и апноэ сна.

За время исследования от аритмии избавились больше 50% добровольцев. Наилучших результатов добились те, кто сбросил минимум 10% от своего стартового веса. Из 135 человек, потерявших 10% от собственного веса, 88% в течение предыдущего года либо вообще не сталкивалась с аритмией, либо стойкая аритмия у них перешла в пароксизмальную.

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Эпизоды стойкой аритмии могут длиться неделями и требовать лечения, а эпизоды пароксизмальной аритмии обычно сохраняются меньше недели и проходят сами. У 41% из 116 участников, потерявших только 3% от своего веса, пароксизмальная аритмия стала стойкой. Всего у одного человека из этой группы наблюдалось обратное.
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 Теги: похудение, вред, аритмия

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Сегодня, 17:52 » Автор: Валерия Янобекова
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