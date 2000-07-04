Названы причины психогенного бесплодия

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Медики назвали возможные причины женского бесплодия Устранить эти причины и снять диагноз "бесплодие" может помочь только врач.

Названы основные меры профилактики бесплодия Медики объяснили женщинам и мужчинам, как предупредить бесплодие.

Хронический стресс может привести к бесплодию На базе Университета в Огайо (Ohio State University), США, было проведено исследования взаимосвязи между хроническим стрессом у женщин и развитием бесплодия

Названы главные причины женского бесплодия Врачи рассказали о причинах, которые могут послужить бесплодию у женщин.