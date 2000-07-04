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Раздел: Медицина  
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Названы причины психогенного бесплодия

Названы причины психогенного бесплодияОдной из главных причин, почему пара не может забеременеть, может быть стресс.

Довольно часто у пары нет проблем с репродуктивной системой, однако забеременеть они не могут.

По статистике ВОЗ, в каждой стране около 10% пар страдают от бесплодия, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

В Украине 77% случаев женского бесплодия, остальное приходится на мужское. Психотерапия утверждает, что забеременеть мешают психотравмы. Психотерапевт Олег Чабан назвал основные причины бесплодия у женщин и мужчин.

Психологи утверждают, что постоянный стресс снижает выработку гормонов, отвечающих за стабильный цикл.

Женщины оттягивают планирование детей из-за желания построить карьеру. Они хотят самостоятельно построить карьеру, потому что они на подсознательном уровне не доверяют мужчинам.

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Подрывают доверие в паре измены, боль, громкие ссоры, физическое насилие. У женщин может возникнуть мысль, что с мужчинами не стоит сближаться.

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 Теги: бесплодие, причины

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Сегодня, 00:00 » Автор: Едгар Букмирза
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