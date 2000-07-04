Раздел: Медицина
Названы причины психогенного бесплодия
Одной из главных причин, почему пара не может забеременеть, может быть стресс.
Довольно часто у пары нет проблем с репродуктивной системой, однако забеременеть они не могут.
По статистике ВОЗ, в каждой стране около 10% пар страдают от бесплодия, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
В Украине 77% случаев женского бесплодия, остальное приходится на мужское. Психотерапия утверждает, что забеременеть мешают психотравмы. Психотерапевт Олег Чабан назвал основные причины бесплодия у женщин и мужчин.
Психологи утверждают, что постоянный стресс снижает выработку гормонов, отвечающих за стабильный цикл.
Женщины оттягивают планирование детей из-за желания построить карьеру. Они хотят самостоятельно построить карьеру, потому что они на подсознательном уровне не доверяют мужчинам.
Читайте также: Названы основные меры профилактики бесплодия
Подрывают доверие в паре измены, боль, громкие ссоры, физическое насилие. У женщин может возникнуть мысль, что с мужчинами не стоит сближаться.
Довольно часто у пары нет проблем с репродуктивной системой, однако забеременеть они не могут.
По статистике ВОЗ, в каждой стране около 10% пар страдают от бесплодия, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
В Украине 77% случаев женского бесплодия, остальное приходится на мужское. Психотерапия утверждает, что забеременеть мешают психотравмы. Психотерапевт Олег Чабан назвал основные причины бесплодия у женщин и мужчин.
Психологи утверждают, что постоянный стресс снижает выработку гормонов, отвечающих за стабильный цикл.
Женщины оттягивают планирование детей из-за желания построить карьеру. Они хотят самостоятельно построить карьеру, потому что они на подсознательном уровне не доверяют мужчинам.
Читайте также: Названы основные меры профилактики бесплодия
Подрывают доверие в паре измены, боль, громкие ссоры, физическое насилие. У женщин может возникнуть мысль, что с мужчинами не стоит сближаться.
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