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Раздел: Медицина  
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Названы даты июльских магнитных бурь, влияющих на здоровье

Названы даты июльских магнитных бурь, влияющих на здоровье Будьте готовы к ухудшению состояния здоровья.

В июле, как прогнозирует Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, жителей Украины ждет несколько метеоударов. Их спровоцируют активные вспышки на Солнце, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знамя Индустрии.

Негативное влияние Солнца будет ощущаться жителями Земли 20, 22 и 23 июля. В последний день прогнозируют еще и магнитную бурю. Этот трехдневный метеоудар ученые квалифицировали как уровня G1. Он не считается очень опасным.

Однако метеоудары спровоцируют головные боли, мигрени, учащенное сердцебиение, бессонницу, плохое самочувствие, понижение жизненного тонуса, перепады давления.

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Чтоб пережить метеоудар без серьезных последствий, медики советуют больше времени проводить на природе, но не под палящим солнцем, а также избегать конфликтов.
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 Теги: метеоудар, июль

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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