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Раздел: Медицина  
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Эксперты подсказали, как преодолеть тягу к сладостям

Эксперты подсказали, как преодолеть тягу к сладостямОказывается, перестать есть много сладостей можно, нужно только прислушаться к советам экспертов.

Вопрос о том: "Как побороть тягу к сладкому?" мне задают постоянно, и видимо настало время разложить все "по полочкам", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Как бы это парадоксально ни звучало, но… хочется - ешьте.

До 10% от рациона разрешено отводить на быстрые углеводы.

Предпочтительно выбирать натуральные сладости и/или те, которые вы любите (не надо есть зефир, если хотите шоколад).

При этом все остальное питание должно быть сбалансированно:

- Заменять сладкое фруктами можно и нужно! Не бойтесь фруктозы в целых фруктах, клетчатка замедляет ее всасывание.

- Ешьте сложные углеводы. Мы не едим крупы, хлеб, макароны, конечно организм, не получающий углеводы, "найдёт" себе их в быстрой форме. Обеспечивайте себя долгими углеводами ежедневно!

- Ешьте белок! Протеин помогает сохранять чувство насыщения.

- Избегайте стрессов! Ясно, что это невозможно. Но избегать голодания, высыпаться и не изнурять себя нагрузками - вы можете.

Много говорят о недостатке хрома, магния, цинка, как причине тяги к сладкому. Однако нет достоверных доказательств того, что приём каких-либо добавок снижает тягу к сладкому.

Чаще всего "патологическая тяга к сладкому" связана с эмоциогенным нарушением пищевого поведения и требует индивидуального подхода.

Переключите своё внимание: выпейте воды, позвоните подруге, выйдите на прогулку. Найдите то, что доставляет вам удовольствие.

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Простое правило, но очень помогает: не держите на виду сладости, а держите сухофрукты, орехи, фрукты. Иногда это желание кусочничества.
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 Теги: сладости, зависимость, способы

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Сегодня, 13:40 » Автор: Валерия Янобекова
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