Раздел: Медицина
Эксперты подсказали, как преодолеть тягу к сладостям
Оказывается, перестать есть много сладостей можно, нужно только прислушаться к советам экспертов.
Вопрос о том: "Как побороть тягу к сладкому?" мне задают постоянно, и видимо настало время разложить все "по полочкам", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Как бы это парадоксально ни звучало, но… хочется - ешьте.
До 10% от рациона разрешено отводить на быстрые углеводы.
Предпочтительно выбирать натуральные сладости и/или те, которые вы любите (не надо есть зефир, если хотите шоколад).
При этом все остальное питание должно быть сбалансированно:
- Заменять сладкое фруктами можно и нужно! Не бойтесь фруктозы в целых фруктах, клетчатка замедляет ее всасывание.
- Ешьте сложные углеводы. Мы не едим крупы, хлеб, макароны, конечно организм, не получающий углеводы, "найдёт" себе их в быстрой форме. Обеспечивайте себя долгими углеводами ежедневно!
- Ешьте белок! Протеин помогает сохранять чувство насыщения.
- Избегайте стрессов! Ясно, что это невозможно. Но избегать голодания, высыпаться и не изнурять себя нагрузками - вы можете.
Много говорят о недостатке хрома, магния, цинка, как причине тяги к сладкому. Однако нет достоверных доказательств того, что приём каких-либо добавок снижает тягу к сладкому.
Чаще всего "патологическая тяга к сладкому" связана с эмоциогенным нарушением пищевого поведения и требует индивидуального подхода.
Переключите своё внимание: выпейте воды, позвоните подруге, выйдите на прогулку. Найдите то, что доставляет вам удовольствие.
Читайте также: Названы причины психогенного бесплодия
Простое правило, но очень помогает: не держите на виду сладости, а держите сухофрукты, орехи, фрукты. Иногда это желание кусочничества.
Вопрос о том: "Как побороть тягу к сладкому?" мне задают постоянно, и видимо настало время разложить все "по полочкам", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Как бы это парадоксально ни звучало, но… хочется - ешьте.
До 10% от рациона разрешено отводить на быстрые углеводы.
Предпочтительно выбирать натуральные сладости и/или те, которые вы любите (не надо есть зефир, если хотите шоколад).
При этом все остальное питание должно быть сбалансированно:
- Заменять сладкое фруктами можно и нужно! Не бойтесь фруктозы в целых фруктах, клетчатка замедляет ее всасывание.
- Ешьте сложные углеводы. Мы не едим крупы, хлеб, макароны, конечно организм, не получающий углеводы, "найдёт" себе их в быстрой форме. Обеспечивайте себя долгими углеводами ежедневно!
- Ешьте белок! Протеин помогает сохранять чувство насыщения.
- Избегайте стрессов! Ясно, что это невозможно. Но избегать голодания, высыпаться и не изнурять себя нагрузками - вы можете.
Много говорят о недостатке хрома, магния, цинка, как причине тяги к сладкому. Однако нет достоверных доказательств того, что приём каких-либо добавок снижает тягу к сладкому.
Чаще всего "патологическая тяга к сладкому" связана с эмоциогенным нарушением пищевого поведения и требует индивидуального подхода.
Переключите своё внимание: выпейте воды, позвоните подруге, выйдите на прогулку. Найдите то, что доставляет вам удовольствие.
Читайте также: Названы причины психогенного бесплодия
Простое правило, но очень помогает: не держите на виду сладости, а держите сухофрукты, орехи, фрукты. Иногда это желание кусочничества.
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