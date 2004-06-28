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Эксперты подсказали, как преодолеть тягу к сладостям

Эксперты подсказали, как преодолеть тягу к сладостям

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Эти продукты подавляют тягу к сладкому Диетологи предупреждают, что постоянно употребление сластей формирует со временем стойкое привыкание к сахару, отказ от которого зачастую мучителен, что мешает побороть нездоровую привычку.