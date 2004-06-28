Раздел: Медицина
Назван еще один метод профилактики рассеянного склероза
Ученые советуют почаще устраивать голодные дни.
Периодическое голодание может уменьшить проявление симптомов, характерных для рассеянного склероза. Это показали эксперименты с мышами, передает Хроника.Инфо со ссылкой на MedDaily.
В рамках работы ученые позволяли грызунам свободно есть или кормили их через день в течение четырех недель. При этом вводились препараты, вызывавшие симптомы рассеянного склероза. Далее следовал период в семь недель, когда обе группы животных питались одинаково.
Оказалось, периодически голодавшие мыши реже демонстрировали признаки неврологических повреждений вроде паралича или слабости конечностей. У некоторых проявились полноценные симптомы склероза, но проявлялись они позже и в менее острой форме по сравнению с животными, питавшимися каждый день.
Плюс, у мышей из группы голодавших наблюдалось меньше провоспалительных иммунных клеток и больше клеток, сдерживающих иммунный ответ. Воздействие на иммунитет производится за счет разных путей. С одной стороны, меняется уровень гормонов. У голодавших мышей выявили почти в два раза повышенный уровень противовоспалительного гормона кортикостерона.
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Также возможно влияние посредством изменения микрофлоры кишечника. А известно, что микрофлора отвечает за то, по какому пути, провоспалительному или противовоспалительному, пойдет иммунная система. И у голодавших мышей наблюдалась более разнообразная микрофлора (в частности, было больше пробиотических бактерий Lactobacillus). Причем, пересадка их микрофлоры другим животным давало снижение риска развития неврологических симптомов у последних.
Периодическое голодание может уменьшить проявление симптомов, характерных для рассеянного склероза. Это показали эксперименты с мышами, передает Хроника.Инфо со ссылкой на MedDaily.
В рамках работы ученые позволяли грызунам свободно есть или кормили их через день в течение четырех недель. При этом вводились препараты, вызывавшие симптомы рассеянного склероза. Далее следовал период в семь недель, когда обе группы животных питались одинаково.
Оказалось, периодически голодавшие мыши реже демонстрировали признаки неврологических повреждений вроде паралича или слабости конечностей. У некоторых проявились полноценные симптомы склероза, но проявлялись они позже и в менее острой форме по сравнению с животными, питавшимися каждый день.
Плюс, у мышей из группы голодавших наблюдалось меньше провоспалительных иммунных клеток и больше клеток, сдерживающих иммунный ответ. Воздействие на иммунитет производится за счет разных путей. С одной стороны, меняется уровень гормонов. У голодавших мышей выявили почти в два раза повышенный уровень противовоспалительного гормона кортикостерона.
Читайте также: Названы даты июльских магнитных бурь, влияющих на здоровье
Также возможно влияние посредством изменения микрофлоры кишечника. А известно, что микрофлора отвечает за то, по какому пути, провоспалительному или противовоспалительному, пойдет иммунная система. И у голодавших мышей наблюдалась более разнообразная микрофлора (в частности, было больше пробиотических бактерий Lactobacillus). Причем, пересадка их микрофлоры другим животным давало снижение риска развития неврологических симптомов у последних.
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