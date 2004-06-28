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Раздел: Медицина  
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Назван еще один метод профилактики рассеянного склероза

Назван еще один метод профилактики рассеянного склерозаУченые советуют почаще устраивать голодные дни.

Периодическое голодание может уменьшить проявление симптомов, характерных для рассеянного склероза. Это показали эксперименты с мышами, передает Хроника.Инфо со ссылкой на MedDaily.

В рамках работы ученые позволяли грызунам свободно есть или кормили их через день в течение четырех недель. При этом вводились препараты, вызывавшие симптомы рассеянного склероза. Далее следовал период в семь недель, когда обе группы животных питались одинаково.

Оказалось, периодически голодавшие мыши реже демонстрировали признаки неврологических повреждений вроде паралича или слабости конечностей. У некоторых проявились полноценные симптомы склероза, но проявлялись они позже и в менее острой форме по сравнению с животными, питавшимися каждый день.

Плюс, у мышей из группы голодавших наблюдалось меньше провоспалительных иммунных клеток и больше клеток, сдерживающих иммунный ответ. Воздействие на иммунитет производится за счет разных путей. С одной стороны, меняется уровень гормонов. У голодавших мышей выявили почти в два раза повышенный уровень противовоспалительного гормона кортикостерона.

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Также возможно влияние посредством изменения микрофлоры кишечника. А известно, что микрофлора отвечает за то, по какому пути, провоспалительному или противовоспалительному, пойдет иммунная система. И у голодавших мышей наблюдалась более разнообразная микрофлора (в частности, было больше пробиотических бактерий Lactobacillus). Причем, пересадка их микрофлоры другим животным давало снижение риска развития неврологических симптомов у последних.
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 Теги: рассеянный склероз, профилактика

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Сегодня, 15:00 » Автор: Валерия Янобекова
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