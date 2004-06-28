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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, почему старики иногда здоровее и активнее молодых

Медики рассказали, почему старики иногда здоровее и активнее молодыхМозг молодых может даже раньше состариться.

Пожилые люди нередко не чувствуют прожитых лет, в то время как их дети и внуки жалуются, что ощущают себя стариками. Это явление известно как субъективный, или психологический возраст.

Психологи давно занимаются его изучением, но нейробиологи до сих пор упускали его из виду. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.

Заполнить пробел взялись исследователи из Сеульского университета (Корея. Ученые решили выяснить, как психологический возраст связан с идущими в организме процессами старения.

Для этого они провели МРТ-сканирование мозга 68 здоровых людей в возрасте от 59 до 84 лет. Участники эксперимента также прошли тест на когнитивные способности и ответили, чувствуют ли они себя старше или моложе своих лет, и как оценивают общее состояние здоровья.

В результате выяснилось, что люди, которые чувствовали себя моложе своего возраста, лучше справлялись с тестами на память, считали свое здоровье более крепким и реже сообщали о депрессии. Анализ снимков МРТ показал, что в ключевых областях их мозга больше серого вещества. По сути, у пожилых людей, чувствующих себя молодыми, был «молодой» мозг.

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Напротив, если человек утверждал, что чувствует себя старше своих лет, его когнитивные функции были ниже, что отражалось и на структуре мозга. Разница сохранилась и при учете всех возможных факторов.
Ученые предполагают, что субъективный возраст — это реакция на процессы, происходящие в мозге. Однако чтобы выявить причинно-следственную связь, необходимы дополнительные исследования. Если она подтвердится, психологический возраст можно будет использовать как индикатор старения мозга.
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 Теги: мозг, старение, старость

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Сегодня, 20:23 » Автор: Едгар Букмирза
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