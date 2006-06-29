Раздел: Медицина
Медики рассказали о главном симптоме рака легких
Один из основных симптомов - резкое похудение.
Потеря веса без специальных мер, предпринятых для такого похудения, — явление, которое нельзя игнорировать. Об этом заявили ученые из Великобритании. Специалисты утверждают: такое «немотивированное» похудение может быть первым симптомом смертоносной болезни.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.
«Никогда не игнорируйте необъяснимую потерю веса, поскольку это может быть первым знаком о развитии рака легких», — с таким мнением выступили ученые из Национальной службы здравоохранения Англии NHS.
Медики подчеркивают: симптомы рака легких могут быть неуловимыми на ранних стадиях. Однако существуют некоторые контрольные признаки, которые становятся все более значительными по мере развития болезни. Потеря веса относится к их числу – это наиболее заметный извне симптом скрытно протекающей до поры до времени болезни.
Читайте также: Медики рассказали о причинах и симптомах рака легких
Исследователи порекомендовали внимательно следить за собственной массой тела и при резком снижении веса немедленно обращаться за обследованием. По их словам, рак легких чаще всего диагностируется у пожилых пациентов в возрасте от 70 до 74 лет, но не являются исключительными и случаи обнаружения болезни у людей старше 40 лет.
Потеря веса без специальных мер, предпринятых для такого похудения, — явление, которое нельзя игнорировать. Об этом заявили ученые из Великобритании. Специалисты утверждают: такое «немотивированное» похудение может быть первым симптомом смертоносной болезни.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.
«Никогда не игнорируйте необъяснимую потерю веса, поскольку это может быть первым знаком о развитии рака легких», — с таким мнением выступили ученые из Национальной службы здравоохранения Англии NHS.
Медики подчеркивают: симптомы рака легких могут быть неуловимыми на ранних стадиях. Однако существуют некоторые контрольные признаки, которые становятся все более значительными по мере развития болезни. Потеря веса относится к их числу – это наиболее заметный извне симптом скрытно протекающей до поры до времени болезни.
Читайте также: Медики рассказали о причинах и симптомах рака легких
Исследователи порекомендовали внимательно следить за собственной массой тела и при резком снижении веса немедленно обращаться за обследованием. По их словам, рак легких чаще всего диагностируется у пожилых пациентов в возрасте от 70 до 74 лет, но не являются исключительными и случаи обнаружения болезни у людей старше 40 лет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
329
0
Также советуем посмотреть
- Сколько метров в рулоне туалетной бумаги: результат насмешил всех
- Порошенко поблагодарил ЕС за продлении санкций против России
- Влюбленные пингвины покорили Сеть
- Прикольные записки, на которые способны только дети
- Симулянта-Неймара высмеяли в ироничном клипе
- В США белка стала художницей и начала зарабатывать на Ebay
- В Сети показали забавный способ моментально успокоить ребенка
- Масштаби АТО виявилися надзвичайними
- Зорян и Шкиряк отдыхают: нардеп оконфузился с именем чиновницы
- Корупція військових контрактів відбувається на очах у Порошенка
- Кот-гимнаст стал героем прикольных мемов
- В ОБСЕ озвучили потери среди мирного населения на Донбассе
- «Засудження» Яроша – це нагорода
- «Величайшей писатель»: Роулинг высмеяла очередную опечатку Трампа
- Сенцов впервые с 2014 года увидел родственника
- Возобновление кредитования: что изменится
- Контрабанда: будут сидеть
- Умора: россиян просят принимать душ вдвоем, чтобы оставить воду иностранцам
- В районі ООС – ескалація снайперської війни
- Крыса прославилась на весь мир, расправившись со змеей
- Диктатора достаточно избрать один раз
- «Исчезновение» Путина высмеяли меткой карикатурой
- Что за «зверь» этот НОД
- В Горловке люди травятся метаном
- Сеть насмешил российский чиновник, взявший отпуск для молитвы за футболистов
- В полиции работают разные люди
- В Сети отыскали еще одно сходство между Путиным и Гитлером
- Есть ли в Украине «гражданская война»
- Білий Дім – не лише місце роботи президентів
- «Барин едет»: Сеть насмешило нелепое фото, сделанное в Крыму
Оставьте свой комментарий