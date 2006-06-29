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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали о главном симптоме рака легких

Медики рассказали о главном симптоме рака легкихОдин из основных симптомов - резкое похудение.

Потеря веса без специальных мер, предпринятых для такого похудения, — явление, которое нельзя игнорировать. Об этом заявили ученые из Великобритании. Специалисты утверждают: такое «немотивированное» похудение может быть первым симптомом смертоносной болезни.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.

«Никогда не игнорируйте необъяснимую потерю веса, поскольку это может быть первым знаком о развитии рака легких», — с таким мнением выступили ученые из Национальной службы здравоохранения Англии NHS.

Медики подчеркивают: симптомы рака легких могут быть неуловимыми на ранних стадиях. Однако существуют некоторые контрольные признаки, которые становятся все более значительными по мере развития болезни. Потеря веса относится к их числу – это наиболее заметный извне симптом скрытно протекающей до поры до времени болезни.

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Исследователи порекомендовали внимательно следить за собственной массой тела и при резком снижении веса немедленно обращаться за обследованием. По их словам, рак легких чаще всего диагностируется у пожилых пациентов в возрасте от 70 до 74 лет, но не являются исключительными и случаи обнаружения болезни у людей старше 40 лет.
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 Теги: Медики, рак, похудение

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Сегодня, 20:26 » Автор: Едгар Букмирза
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