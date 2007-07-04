Названы семь неожиданных причин онемения конечностей

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Врачи рассказали, о чем может свидетельствовать такой симптом.

Заболевания суставов находятся на третьем месте по распространенности после заболеваний органов пищеварения и кровообращения.

Практически каждый человек, у которого болят суставы, списывает эту боль на артрит, но по мнению медиков, он глубоко ошибается.