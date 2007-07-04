Раздел: Медицина
Названы семь неожиданных причин онемения конечностей
Особенно следует насторожиться тем, у кого руки и ноги немеют по утрам.
Проснувшись утром, чувствуете скованность в руках, ногах и спине? Не игнорируйте этот симптом, списывая все на неудобную позу и недосып, пишет Хроника.Инфо со ссылкой на Нealthy style.
Под скованностью суставов могут прятаться гораздо более серьезные проблемы, предупреждают специалисты.
Лишний вес
Из-за избыточного веса создается лишняя нагрузка на суставы, от чего происходит изнашивание мениска (прокладки, благодаря которой создается стабильность сустава). Скованность по утрам в таком случае возникает в ногах – коленных и голеностопных суставах. Это связано с тем, что за ночь суставы расслабляются, а когда вы встаете с кровати, они резко начинают испытывать нагрузку. Спустя полчаса неприятные ощущения уходят или существенно уменьшаются.
Ревматоидный артрит
Это поражение соединительной ткани воспалительного характера с поражением суставов, имеющее аутоиммунное происхождение. Утренняя скованность в суставах и является первым симптомом развития заболевания. В таком случае затрудненность в движениях сохраняется порядка часа, при этом наблюдается мышечная слабость. Позже может развиться деформация пораженных суставов и нарушение их функций.
Псориаз
При заболевании псориазом скованность суставов появляется в 6% случаев, и чаще предшествует кожным проявлениям заболевания. При псориазе страдают как мелкие, так и крупные суставы. При этом наблюдается покраснение и отек сустава и прилегающей области.
Ревматизм
Это заболевание, спровоцированное влиянием бета-гемолитического стрептококка группы А,
которое возникает в результате ранее перенесенного заболевания горла (ангины, фарингита, хронического тонзиллита) стрептококкового происхождения. При ревматизме страдают в большинстве случаев крупные суставы. Заболеванию свойственна симметричность и «летучесть». В период воспаления сустав на ощупь горячий, а кожа вокруг – красная.
Реактивный артрит
Скованность суставов в таком случае появляется в результате проникновения в организм инфекции, в большинстве случаев – мочеполовой системы (хламидии, гонококк, уреаплазма) или желудочно-кишечного тракта. При этом воспаление суставов ассиметричное, болезненное, может сопровождаться отечностью, в процесс вовлекаются мелкие суставы стопы с воспалением сухожилий.
Болезнь Бехтерева
Анкилозирующий спондилоартрит – так еще называют болезнь Бехтерева. Она являет собой хроническое воспаление суставов, в большинстве случаев поражающее позвоночный столб. Чаще всего от него страдают молодые мужчины. При данном заболевании возникает боль в спине, чаще – в пояснично-крестцовом его отделе. Параллельно с этим страдают и крупные и мелкие суставы.
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Остеоартроз
При остеоартрозе происходит поражение суставного хряща и по мере его разрушения болезненные симптомы в суставах становятся все более выраженными. Сперва появляется просто скованность и хруст в суставах, затем – болезненность во время нагрузок, позже – в состоянии покоя, а со временем может нарушиться их подвижность. Заболевание чаще всего затрагивает суставы, которые больше подвержены нагрузкам – тазобедренные, коленные или плечевые.
Проснувшись утром, чувствуете скованность в руках, ногах и спине? Не игнорируйте этот симптом, списывая все на неудобную позу и недосып, пишет Хроника.Инфо со ссылкой на Нealthy style.
Под скованностью суставов могут прятаться гораздо более серьезные проблемы, предупреждают специалисты.
Лишний вес
Из-за избыточного веса создается лишняя нагрузка на суставы, от чего происходит изнашивание мениска (прокладки, благодаря которой создается стабильность сустава). Скованность по утрам в таком случае возникает в ногах – коленных и голеностопных суставах. Это связано с тем, что за ночь суставы расслабляются, а когда вы встаете с кровати, они резко начинают испытывать нагрузку. Спустя полчаса неприятные ощущения уходят или существенно уменьшаются.
Ревматоидный артрит
Это поражение соединительной ткани воспалительного характера с поражением суставов, имеющее аутоиммунное происхождение. Утренняя скованность в суставах и является первым симптомом развития заболевания. В таком случае затрудненность в движениях сохраняется порядка часа, при этом наблюдается мышечная слабость. Позже может развиться деформация пораженных суставов и нарушение их функций.
Псориаз
При заболевании псориазом скованность суставов появляется в 6% случаев, и чаще предшествует кожным проявлениям заболевания. При псориазе страдают как мелкие, так и крупные суставы. При этом наблюдается покраснение и отек сустава и прилегающей области.
Ревматизм
Это заболевание, спровоцированное влиянием бета-гемолитического стрептококка группы А,
которое возникает в результате ранее перенесенного заболевания горла (ангины, фарингита, хронического тонзиллита) стрептококкового происхождения. При ревматизме страдают в большинстве случаев крупные суставы. Заболеванию свойственна симметричность и «летучесть». В период воспаления сустав на ощупь горячий, а кожа вокруг – красная.
Реактивный артрит
Скованность суставов в таком случае появляется в результате проникновения в организм инфекции, в большинстве случаев – мочеполовой системы (хламидии, гонококк, уреаплазма) или желудочно-кишечного тракта. При этом воспаление суставов ассиметричное, болезненное, может сопровождаться отечностью, в процесс вовлекаются мелкие суставы стопы с воспалением сухожилий.
Болезнь Бехтерева
Анкилозирующий спондилоартрит – так еще называют болезнь Бехтерева. Она являет собой хроническое воспаление суставов, в большинстве случаев поражающее позвоночный столб. Чаще всего от него страдают молодые мужчины. При данном заболевании возникает боль в спине, чаще – в пояснично-крестцовом его отделе. Параллельно с этим страдают и крупные и мелкие суставы.
Читайте также: Супрун развенчала мифы о боли в спине
Остеоартроз
При остеоартрозе происходит поражение суставного хряща и по мере его разрушения болезненные симптомы в суставах становятся все более выраженными. Сперва появляется просто скованность и хруст в суставах, затем – болезненность во время нагрузок, позже – в состоянии покоя, а со временем может нарушиться их подвижность. Заболевание чаще всего затрагивает суставы, которые больше подвержены нагрузкам – тазобедренные, коленные или плечевые.
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