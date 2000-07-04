Раздел: Медицина
Этот популярный напиток полезен даже в больших количествах
Оказывается, пить много кофе тоже полезно.
Известно, что умеренное потребление кофе положительно влияет на здоровье. Напиток защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, болезни Паркинсона и продлевает жизнь, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Оказывается, пить много кофе тоже полезно. К такому выводу пришли американские ученые.
Специалисты проанализировали данные более полумиллиона человек. Исследователи обнаружили, что у людей, пьющих кофе, был снижен риск смерти в течение последующего периода наблюдения. Это касалось и тех, кто каждый день пил по 8 чашек кофе или больше.
Читайте также: Этот популярный напиток особенно полезен для зрения
Скорость метаболизма кофеина и вид кофе особой роли не играли. Правда, от растворимого кофе эффект оказался чуть менее выраженным. Ученые говорят: судя по всему, положительное влияние кофе на организм связано не с кофеином, а с полифенолами. Авторы отмечают, что необходимы дальнейшие исследования.
Известно, что умеренное потребление кофе положительно влияет на здоровье. Напиток защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, болезни Паркинсона и продлевает жизнь, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Оказывается, пить много кофе тоже полезно. К такому выводу пришли американские ученые.
Специалисты проанализировали данные более полумиллиона человек. Исследователи обнаружили, что у людей, пьющих кофе, был снижен риск смерти в течение последующего периода наблюдения. Это касалось и тех, кто каждый день пил по 8 чашек кофе или больше.
Читайте также: Этот популярный напиток особенно полезен для зрения
Скорость метаболизма кофеина и вид кофе особой роли не играли. Правда, от растворимого кофе эффект оказался чуть менее выраженным. Ученые говорят: судя по всему, положительное влияние кофе на организм связано не с кофеином, а с полифенолами. Авторы отмечают, что необходимы дальнейшие исследования.
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