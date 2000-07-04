Раздел: Медицина
Названы причины повышенной усталости на отпуске
Ученые рассказали, почему люди устают вместо того, чтобы отдыхать.
Специалистам удалось выяснить причины, по которым люди иногда чувствуют себя в отпуске более уставшими, чем в рабочей обстановке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знамя Индустрии.
Первая причина заключается в том, что некоторые люди страдают так называемой досуговой болезнью. Это те, кто сильно перегружает себя работой в последние дни перед отпуском. После этого в начале отдыха они чувствуют себя ужасно уставшими и могут даже заболеть.
Также на усталость во время отпуска оказывает влияние нехватка сна в рабочие дни. Как говорит профессор Дороти Брук, когда человек долго недосыпает, а потом может спать сколько угодно, средняя продолжительность сна существенно возрастает.
Третья причина состоит в употреблении алкоголя. Люди пьют больше пива или коктейлей, из-за чего нарушается сон. Поэтому они чувствуют себя уставшими.
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Еще одной причиной усталости может стать то, что во время сна на новом месте мозг человека остается более «бдительным» и не отдыхает.
Специалистам удалось выяснить причины, по которым люди иногда чувствуют себя в отпуске более уставшими, чем в рабочей обстановке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знамя Индустрии.
Первая причина заключается в том, что некоторые люди страдают так называемой досуговой болезнью. Это те, кто сильно перегружает себя работой в последние дни перед отпуском. После этого в начале отдыха они чувствуют себя ужасно уставшими и могут даже заболеть.
Также на усталость во время отпуска оказывает влияние нехватка сна в рабочие дни. Как говорит профессор Дороти Брук, когда человек долго недосыпает, а потом может спать сколько угодно, средняя продолжительность сна существенно возрастает.
Третья причина состоит в употреблении алкоголя. Люди пьют больше пива или коктейлей, из-за чего нарушается сон. Поэтому они чувствуют себя уставшими.
Читайте также: Стало известно, почему в жару хочется спать
Еще одной причиной усталости может стать то, что во время сна на новом месте мозг человека остается более «бдительным» и не отдыхает.
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