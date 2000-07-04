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Раздел: Медицина  
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Названы причины повышенной усталости на отпуске

Названы причины повышенной усталости на отпуске Ученые рассказали, почему люди устают вместо того, чтобы отдыхать.

Специалистам удалось выяснить причины, по которым люди иногда чувствуют себя в отпуске более уставшими, чем в рабочей обстановке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знамя Индустрии.

Первая причина заключается в том, что некоторые люди страдают так называемой досуговой болезнью. Это те, кто сильно перегружает себя работой в последние дни перед отпуском. После этого в начале отдыха они чувствуют себя ужасно уставшими и могут даже заболеть.

Также на усталость во время отпуска оказывает влияние нехватка сна в рабочие дни. Как говорит профессор Дороти Брук, когда человек долго недосыпает, а потом может спать сколько угодно, средняя продолжительность сна существенно возрастает.

Третья причина состоит в употреблении алкоголя. Люди пьют больше пива или коктейлей, из-за чего нарушается сон. Поэтому они чувствуют себя уставшими.

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Еще одной причиной усталости может стать то, что во время сна на новом месте мозг человека остается более «бдительным» и не отдыхает.
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 Теги: отпуск, досуговая болезнь, причины

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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