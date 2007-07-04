Раздел: Медицина
Медики рассказали о признаках «отравлености» печени
Алкоголь, лекарства и жирная еда — настоящее испытание для печени.
Орган, который отвечает за наше общее физическое состояние и здоровье, — это печень. Мы живем в мире, который наполнен токсинами, как в воздухе, которым мы дышим, так и в еде, которую мы едим. Все это отражается на печени, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Здоровая печень способна фильтровать все, что принимает (через мочу и кал). Именно поэтому в организме здорового человека остается все только самое полезное. А вот если печень повреждена алкоголем, вирусами или химическими веществами, то она не в состоянии бороться с токсинами. Все это может привести к появлению лишнего веса.
Вялая печень приводит к отложению токсинов в жирах. Это мешает сбросить вес. Если вы занимаетесь спортом, правильно питаетесь, но ваша печень нездорова, значит, вам не удастся похудеть.
Вот ранние признаки того, что ваша перегружена токсинами:
1. У вас не получается похудеть
2. Изменения кожи желтоватый оттенок; воспаления, зуд, сверхчувствительность; маленькие красные точки на коже.
3. Потемнение мочи или кровавый, черный кал;
4. Изменения в животе хронические спазмы в нижней части живота;
газы.
5. Хроническая усталость и слабость.
Читайте также: Медики рассказали о рационе, "убивающем" печень
Любой из этих симптомов, особенно в сочетании с другими, должен стать поводом немедленно обратиться за медицинской помощью!
Орган, который отвечает за наше общее физическое состояние и здоровье, — это печень. Мы живем в мире, который наполнен токсинами, как в воздухе, которым мы дышим, так и в еде, которую мы едим. Все это отражается на печени, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Здоровая печень способна фильтровать все, что принимает (через мочу и кал). Именно поэтому в организме здорового человека остается все только самое полезное. А вот если печень повреждена алкоголем, вирусами или химическими веществами, то она не в состоянии бороться с токсинами. Все это может привести к появлению лишнего веса.
Вялая печень приводит к отложению токсинов в жирах. Это мешает сбросить вес. Если вы занимаетесь спортом, правильно питаетесь, но ваша печень нездорова, значит, вам не удастся похудеть.
Вот ранние признаки того, что ваша перегружена токсинами:
1. У вас не получается похудеть
2. Изменения кожи желтоватый оттенок; воспаления, зуд, сверхчувствительность; маленькие красные точки на коже.
3. Потемнение мочи или кровавый, черный кал;
4. Изменения в животе хронические спазмы в нижней части живота;
газы.
5. Хроническая усталость и слабость.
Читайте также: Медики рассказали о рационе, "убивающем" печень
Любой из этих симптомов, особенно в сочетании с другими, должен стать поводом немедленно обратиться за медицинской помощью!
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