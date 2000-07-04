» » Эти продукты повышают риск появления онкологии
Раздел: Медицина  
0

Эти продукты повышают риск появления онкологии

Эти продукты повышают риск появления онкологии Исследование провели британские ученые.

Специалисты из Великобритании составили подборку продуктов, повышающих риск возникновения рака. Так, красное переработанное мясо (к примеру, колбаса и бекон) способны вызвать онкологические заболевания кишечника и желудка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Это связано с высоким содержанием нитратов, которые добавляются в такие изделия. По данным Всемирной организации здравоохранения, всего лишь 50 г обработанного мяса (2 ломтика бекона) в день увеличивают риск развития рака кишечника на 18%.

Также установлена косвенную связь между употреблением сахара и онкологией. Сам по себе он не способен вызвать ее, однако чрезмерное употребление сладкого приводит к лишнему весу, что, в свою очередь, способствует раку.

Отмечается также, что наука не подтвердила связь между употреблением продуктов с пестицидами и заболеваниями. Их, а также искусственные подсластители и пищевые добавки проверяют перед добавлением в напитки и еду. А вот люди, которые работают с пестицидами, например, на фермерских и промышленных предприятиях, и в самом деле рискуют заболеть.

Отмечается также, что эффективность продуктов, которые якобы могут предостеречь возникновение раковых заболеваний, остается недоказанной.

Так, куркума, зеленый чай, черника, гранат, и жирная рыба являются здоровым дополнением к рациону, однако они вряд ли смогут уберечь от онкологии.

Читайте также: Это средство поможет нормализовать работу щитовидной железы

«Чтобы снизить риск развития рака, вам лучше есть много разных фруктов и овощей, увеличивая потребление клетчатки, сохраняя здоровый вес и не курить», ― отметили в издании.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: продукты, рак

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
     103
     0

Похожие новости по теме

Названы вызывающие рак продукты Названы вызывающие рак продукты

Британские ученые советуют употреблять продукты с высоким содержанием пищевых волокон.

Ученые выяснили, что ожирение увеличивает риск возникновения рака Ученые выяснили, что ожирение увеличивает риск возникновения рака

Рекомендуется сбросить лишний вес и употреблять больше овощей.

Ожирение может стать причиной развития 12 видов рака, - ученые Ожирение может стать причиной развития 12 видов рака, - ученые

Еще одна причина следить за своим весом.

Ученые установили прямую связь между выпивкой и многими видами рака Ученые установили прямую связь между выпивкой и многими видами рака

Те люди, которые чаще употребляют спиртное, имеют больше шансов заболеть 7 видами рака.

Сосиски и колбаса повышают риск заболевания раком Сосиски и колбаса повышают риск заболевания раком

Употребление переработанного мяса повышает риск рака молочной железы у женщин среднего возраста.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх