Раздел: Медицина
Названы простые способы, помогающие меньше есть
Эти три совета помогут уменьшить размер порций.
Людям, которые с не очень высокой результативностью пытаются контролировать собственный вес, наверняка помогут интересные хитрости, позволяющие меньше есть, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Хитрость номер один — старайтесь есть в полной тишине. Удивительно, но это действительно работает — если убрать все посторонние шумы и поглощать пищу в тишине, то в итоге вы съедите не так много, как если бы ели в шумном месте. Ключевой аспект здесь — звуки, издаваемые вами при поглощении пищи. Для того, чтобы не переедать, вы должны их отчетливо слышать (этому-то и мешает внешний шум).
Еще одни трюк — зеркала, которые, по словам диетологов, просто обязаны быть в кухне. Эффективность зеркал в борьбе с перееданием была доказана экспериментально — люди, вынужденные есть в комнате со множеством зеркал, в меньшей степени интересовались, например, вкусными и вредными сладостями. Просто потому, что зеркало как бы помогает оценить правильность своих поступков со стороны.
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И последнее — для того, чтобы сдерживать свои пищевые желания, нужно позаботиться о чистоте. Потому что хаос, наблюдаемый, например, на кухне, никак не способствует возникновению желания сдерживаться в еде.
Людям, которые с не очень высокой результативностью пытаются контролировать собственный вес, наверняка помогут интересные хитрости, позволяющие меньше есть, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Хитрость номер один — старайтесь есть в полной тишине. Удивительно, но это действительно работает — если убрать все посторонние шумы и поглощать пищу в тишине, то в итоге вы съедите не так много, как если бы ели в шумном месте. Ключевой аспект здесь — звуки, издаваемые вами при поглощении пищи. Для того, чтобы не переедать, вы должны их отчетливо слышать (этому-то и мешает внешний шум).
Еще одни трюк — зеркала, которые, по словам диетологов, просто обязаны быть в кухне. Эффективность зеркал в борьбе с перееданием была доказана экспериментально — люди, вынужденные есть в комнате со множеством зеркал, в меньшей степени интересовались, например, вкусными и вредными сладостями. Просто потому, что зеркало как бы помогает оценить правильность своих поступков со стороны.
Читайте также: Эти продукты повышают риск появления онкологии
И последнее — для того, чтобы сдерживать свои пищевые желания, нужно позаботиться о чистоте. Потому что хаос, наблюдаемый, например, на кухне, никак не способствует возникновению желания сдерживаться в еде.
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