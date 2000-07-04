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Раздел: Медицина  
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Уснуть за одну минуту: ученые раскрыли секрет крепкого сна

Уснуть за одну минуту: ученые раскрыли секрет крепкого снаИсследователи Гарвардского университета разработали уникальную технику, которая за рекордно короткое время поможет избавиться от бессонницы, вызванной стрессовыми ситуациями.

О порядке действий при засыпании за одну минуту информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Рoliteka.

1. Вдыхай носом в течение четырех секунд.
2. Задержи дыхание на семь секунд.
3. Далее выдыхай через рот в течение восьми секунд.

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Согласись, ничего сложного в этом нет. Ученые рекомендуют проделывать данное упражнение последовательно несколько раз, пока не придет ощущение засыпания, и обещают, что сонливость наступит уже через минуту. Медики отметили, что подобная дыхательная гимнастика успокаивает нервную систему и отлично снимает стресс.
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 Теги: сон, отдых, здоровье

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Сегодня, 15:17 » Автор: Ульяна Воликовская
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