Раздел: Медицина
Ученые предупредили, какие таблетки могут вызвать рак
Это может быть связано с нарушением процесса очищения при производстве.
По мнению исследователей, на организм пагубно влияют препараты против гипертонии на основе определенных веществ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на doctor.ru.
Ученые из Дании пришли к выводу, что препараты против гипертонии на основе валсартана могут вызывать онкологию.
По мнению исследователей, при длительном приеме препарат может вызвать проблемы со здоровьем. Это может быть связано с нарушением процесса очищения при производстве указанного антигипертензивного средства.
Читайте также: Медики предупредили о продуктах, которые могут вызвать рак
Отмечается, что фармкомпании Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, который производили таблетки на основе названного вещества, уже отозвали с аптечного рынка свою продукцию.
По мнению исследователей, на организм пагубно влияют препараты против гипертонии на основе определенных веществ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на doctor.ru.
Ученые из Дании пришли к выводу, что препараты против гипертонии на основе валсартана могут вызывать онкологию.
По мнению исследователей, при длительном приеме препарат может вызвать проблемы со здоровьем. Это может быть связано с нарушением процесса очищения при производстве указанного антигипертензивного средства.
Читайте также: Медики предупредили о продуктах, которые могут вызвать рак
Отмечается, что фармкомпании Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, который производили таблетки на основе названного вещества, уже отозвали с аптечного рынка свою продукцию.
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2013
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