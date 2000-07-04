Раздел: Медицина
Названа главная причина внезапного сна за рулем
Научные специалисты провели эксперимент.
Ученые смогли установить главную причину сонливости водителей. Об исследовании, которое помогло обнаружить это, сообщил Science Daily.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Главной причиной того, что человека за рулем автомобиля одолевает сонливость, является естественная низкочастотная вибрация самого транспортного средства, - к такому заключению пришли ученые из Мельбурнского королевского технологического университета в Австралии.
Научные специалисты провели эксперимент, используя симулятор кабины машины, создававший имитацию езды по двухполосном шоссе. Тесты с добровольными участниками показали, что автомобильная вибрация сказывается на организме человека уже через 15 минут.
Отслеживание сердечного ритма испытуемых позволило ученым сделать вывод о том, что физиологически люди за рулем погружались в сон, при этом они начинали все чаще зевать, у них пропадала концентрация внимания.
Читайте также: Названа главная причина кариеса
После 30 минут за рулем авто, в котором ощущалась вибрация, показатели сонливости и утомляемости у добровольцев стали на порядок выше. Через 60 минут езды в условиях небольшой вибрации параметры сердечного ритма стали как у спящих.
Ученые смогли установить главную причину сонливости водителей. Об исследовании, которое помогло обнаружить это, сообщил Science Daily.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Главной причиной того, что человека за рулем автомобиля одолевает сонливость, является естественная низкочастотная вибрация самого транспортного средства, - к такому заключению пришли ученые из Мельбурнского королевского технологического университета в Австралии.
Научные специалисты провели эксперимент, используя симулятор кабины машины, создававший имитацию езды по двухполосном шоссе. Тесты с добровольными участниками показали, что автомобильная вибрация сказывается на организме человека уже через 15 минут.
Отслеживание сердечного ритма испытуемых позволило ученым сделать вывод о том, что физиологически люди за рулем погружались в сон, при этом они начинали все чаще зевать, у них пропадала концентрация внимания.
Читайте также: Названа главная причина кариеса
После 30 минут за рулем авто, в котором ощущалась вибрация, показатели сонливости и утомляемости у добровольцев стали на порядок выше. Через 60 минут езды в условиях небольшой вибрации параметры сердечного ритма стали как у спящих.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
10
0
Также советуем посмотреть
- Смешные питомцы, которых ждет «большая стирка»
- Уморительные фотки, которые можно сделать лишь на дорогах
- Художник забавно показал, насколько абсурден наш мир
- В Украине провели акцию в поддержку Сенцова
- Очаровательные собаки, которым нет смысла доверять охранять дом
- Позитивное воскресенье: подборка лучших анекдотов недели
- В России девушка оставила автохамок «без волос»
- Порошенко призвал поляков и украинцев к взаимному прощению
- Реакцию Путина на поражение России высмеяли в соцсетях
- С Днем рыбака: смешные случаи, которые могли произойти лишь на рыбалке
- Застрял головой в банке: опоссума подвела любовь к «Нутелле»
- В Казахстане «НЛО» оставил людей без интернета
- Смешно до слез: свежие анекдоты для позитивного дня
- Соцсети с юмором отреагировали на вылет России из ЧМ по футболу
- В России пылающий грузовик тушили фекалиями
- Сеть насмешила молчаливая «схватка» за форточку в российском троллейбусе
- В Сети подняли на смех нелепое заявление спикера боевиков «ЛНР»
- В Сети подняли на смех российских туристов
- Кот превратил интервью в уморительное зрелище
- ООС: За сутки потерь среди украинских военных нет
- Красота страшная сила: смешные девушки, чей макияж слегка не удался
- Кот-хамелеон повеселил пользователей Cети
- Шаманы будут просить у предков победу России перед матчем с Хорватией
- Веселые анекдоты порадуют этим субботним вечером
- Синоптики сообщают, что в Украину возвращается жара
- В розочках и шляпе: Ляшко удивил забавным нарядом
- Забавные фотки из серии «Угадай страну...»
- Экс-нардеп призвал украинцев молиться за здоровье Лукьяненко
- "Гламурный пистолет": в Сети подняли на смех оружие боевиков "ДНР"
- Для бойцов ВСУ модернизируют Автомат Калашникова
Оставьте свой комментарий