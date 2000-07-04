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Раздел: Медицина  
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Названа главная причина внезапного сна за рулем

Названа главная причина внезапного сна за рулемНаучные специалисты провели эксперимент.

Ученые смогли установить главную причину сонливости водителей. Об исследовании, которое помогло обнаружить это, сообщил Science Daily.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

Главной причиной того, что человека за рулем автомобиля одолевает сонливость, является естественная низкочастотная вибрация самого транспортного средства, - к такому заключению пришли ученые из Мельбурнского королевского технологического университета в Австралии.

Научные специалисты провели эксперимент, используя симулятор кабины машины, создававший имитацию езды по двухполосном шоссе. Тесты с добровольными участниками показали, что автомобильная вибрация сказывается на организме человека уже через 15 минут.

Отслеживание сердечного ритма испытуемых позволило ученым сделать вывод о том, что физиологически люди за рулем погружались в сон, при этом они начинали все чаще зевать, у них пропадала концентрация внимания.

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После 30 минут за рулем авто, в котором ощущалась вибрация, показатели сонливости и утомляемости у добровольцев стали на порядок выше. Через 60 минут езды в условиях небольшой вибрации параметры сердечного ритма стали как у спящих.
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 Теги: руль, причина, сон

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Сегодня, 23:46 » Автор: Едгар Букмирза
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