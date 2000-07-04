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Раздел: Медицина  
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Эти виды спорта точно не помогут похудеть

Эти виды спорта точно не помогут похудеть
Активный образ жизни и занятия спортом в последнее время стали очень актуальны из-за желания хорошо выглядеть и иметь подтянутое тело.

Вместе с тем эксперты предупреждают, что далеко не всегда физические упражнения позволяют сбросить лишние килограммы. Специалисты назвали виды спорта, которые бесполезны для похудения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Newsyou.

Первыми в списке стоят групповые тренировки в зале. Как показывает статистика, подавляющее большинство людей, занимающихся в группе, периодически пропускают тренировки и в целом неэффективно занимаются. Далее идёт одиночное посещение тренажёрного зала. Без соблюдения правильного питания эта затея не приведёт к достижению желаемого результата. Также не поможет сбросить вес утренняя зарядка. Специалисты утверждают, что базовых упражнений недостаточно.

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Отдельно отмечаются фитнес-марафоны и йога. Из-за своей нерегулярности эффективность этих без сомнения значимых занятий сводится к нулю. Чтобы действительно похудеть, эксперты рекомендуют добиться наличия трёх составляющих: мотивации, правильного питания и регулярных тренировок.
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 Теги: спорт, похудение, тренировки

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Сегодня, 10:17 » Автор: Алена Шимко
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