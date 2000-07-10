Раздел: Медицина
Психиатр рассказал, чем опасны токсичные родители
Родители пытаются затормозить развитие ребенка.
Все родители допускают ошибки, но токсичные родители наносят вред детям постоянно, их поведение практически не меняется.
Чаще всего дети думают, что сделали что-то плохое, в случае гнева родителей, говорится в книге психотерапевта Сюзан Форвард "Токсичные родители", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Lifehacker.
Дети убеждены, что они сделали что-то плохое и заслуживают наказания, однако они не знают другого поведения родителей. Когда дети вырастают они продолжают нести бремя вины, у них заниженная самооценка и искаженное восприятие мира.
Признак токсичных родителей – это тогда, когда дети продолжают находиться под их влиянием, даже если родители умерли.
Читайте также: Психиатр рассказал о паранойе Путина
Токсичные родители не демонстрируют понимания, склонны воспринимать детское неповиновение и проявление индивидуальности как персональную атаку и нападение на них самих. Таким образом они пытаются затормозить развитие ребенка, представляя, что делают это из лучших побуждений.
Все родители допускают ошибки, но токсичные родители наносят вред детям постоянно, их поведение практически не меняется.
Чаще всего дети думают, что сделали что-то плохое, в случае гнева родителей, говорится в книге психотерапевта Сюзан Форвард "Токсичные родители", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Lifehacker.
Дети убеждены, что они сделали что-то плохое и заслуживают наказания, однако они не знают другого поведения родителей. Когда дети вырастают они продолжают нести бремя вины, у них заниженная самооценка и искаженное восприятие мира.
Признак токсичных родителей – это тогда, когда дети продолжают находиться под их влиянием, даже если родители умерли.
Читайте также: Психиатр рассказал о паранойе Путина
Токсичные родители не демонстрируют понимания, склонны воспринимать детское неповиновение и проявление индивидуальности как персональную атаку и нападение на них самих. Таким образом они пытаются затормозить развитие ребенка, представляя, что делают это из лучших побуждений.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
180
0
Также советуем посмотреть
- Идеально: эти фотки оценят все перфекционисты
- Отец 9-месячной малышки покорил Instagram веселыми фотками
- Нет времени скучать: смешные выходки на рабочем месте
- Десять лучших анекдотов для бодрого понедельника
- Разница между женщинами и мужчинами в прикольных сравнениях
- В Украине возмущены травлей футболиста после слов "Слава Украине"
- Креатив от людей с неповторимым чувством юмора
- Сеть покорила собака-пилот из Канады
- На Ровенском полигоне подорвут миномет Молот
- Соцсети потешаются над Медведевым, внезапно «подросшим» до президента Хорватии
- «Пушечное мясо» задумалось о будущем
- C начала года на водоемах Украины погибло 52 ребенка
- Бегство Прилепина из «ДНР» подняли на смех
- «Истерика» россиян из-за высказывания Виды насмешила соцсети
- «Іхтамнети» хочуть, щоб Путін їх визнав
- Котенок с «человеческим лицом» стал новой звездой Сети
- «Главная новость» кремлевской пропаганды
- Ушел из жизни один из отцов украинской независимости
- ОБСЕ сообщила о новой провокации боевиков
- Соцсети рассмешили фантазии россиян о будущем их страны
- Стала известна вероятная причина взрыва миномета Молот
- Встреча Трампа с Путиным будет сложной
- Забавный кот показал "мастер-класс" по рыбной ловле
- Політологічний лайфхак
- Пограничники заявляют о резком росте поездок украинцев по безвизу
- Обстановка в Черном и Азовском морях очень напряженная, - ВМС
- Боротьба з корупцією: п'ять завдань
- «Они – шпионки ВСУ»: боевиков «ДНР» просят не знакомиться с девушками
- Хорватский посол выкинул в окно диван, радуясь за победу сборной
- Лук'яненко: ви – «кольоровий», але ви свій
Оставьте свой комментарий