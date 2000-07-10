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Раздел: Медицина  
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Психиатр рассказал, чем опасны токсичные родители

Психиатр рассказал, чем опасны токсичные родителиРодители пытаются затормозить развитие ребенка.

Все родители допускают ошибки, но токсичные родители наносят вред детям постоянно, их поведение практически не меняется.

Чаще всего дети думают, что сделали что-то плохое, в случае гнева родителей, говорится в книге психотерапевта Сюзан Форвард "Токсичные родители", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Lifehacker.

Дети убеждены, что они сделали что-то плохое и заслуживают наказания, однако они не знают другого поведения родителей. Когда дети вырастают они продолжают нести бремя вины, у них заниженная самооценка и искаженное восприятие мира.

Признак токсичных родителей – это тогда, когда дети продолжают находиться под их влиянием, даже если родители умерли.

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Токсичные родители не демонстрируют понимания, склонны воспринимать детское неповиновение и проявление индивидуальности как персональную атаку и нападение на них самих. Таким образом они пытаются затормозить развитие ребенка, представляя, что делают это из лучших побуждений.

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 Теги: Психиатр, родители, дети

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Вчера, 23:24 » Автор: Едгар Букмирза
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