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Раздел: Медицина  
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Врачи рассказали о достоинствах и недостатках голодания

Врачи рассказали о достоинствах и недостатках голодания Голодание может нести как пользу, так и вред.

Каждая девушка мечтает быть стройной и красивой. Но подход к этому вопросу должен быть взвешенным. Первая мысль, которая приходит в нашу голову при желании похудеть, это голодание, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гармонию Жизни.

Внешняя красота человека напрямую зависит от общего состояния его здоровья. Каждая девушка хочет, чтобы ее волосы были густыми и имели здоровую структуру, чтобы не ломались и не слоились ногти, не выпадали ресницы. Кожные покровы чтобы были эластичными и гладкими, без угрей и прыщей. Здоровый блески глаз, природный румянец и доброжелательная улыбка украсят лицо любого человека. Как достичь таких показателей? Как избавиться от лишнего веса, обрасти жизненную гармонию?

Все это заложено у человека с рождения. Но чтобы быть красивым, жизнерадостным, бодрым и веселым, во всем видеть только позитив и не обременять себя лишними килограммами необходимо придерживаться некоторых жизненных правил. Стройная фигура, прежде всего, это здоровый образ жизни и правильное питание.

По медицинским показателям установлено, что человеку необходимо 8 часов в сутки для сна. Но это среднестатистический показатель. В истории известны случаи, когда человек спал по 2-3 часа в сутки и то, под голову клал не подушку, а деревянное полено. При этом человек писал стихи, которые увековечили его в веках. Прислушивайтесь к своему организму. Время сна может зависеть от многих факторов, от физической и умственной нагрузки на человека, а также от многих факторов окружающей среды, в том числе и от погодных и космических явлений. Если организм подает сигнал, что он устал и требует отдыха, не спешите пить крепкий кофе, а при возможности поспите.

О том, что курение и алкоголь вредят здоровью — известно даже ребенку. Стройная фигура и естественная красота лица от употребления алкоголя и курения быстро превратятся в излишний вес и мешки под глазами. Чтобы выглядеть молодо и привлекательно — умейте активно отдыхать. Это занятие физическими упражнениями, ежедневные прогулки перед сном, больше времени проводите на природе. Не толпитесь в переполненный автобус, 2-3 остановки лучше пройти пешком и организм скажет Вам за это большое спасибо.

Подходим к вопросу дня. Для похудения или сохранения фигуры полезно ли голодание? Внешняя красота человека, как мы уже говорили, напрямую зависит от общего состояния его здоровья. А чтобы быть здоровым, необходимо, чтобы в организм ежедневно поступало нужное количество компонентов, которые обеспечивают жизнедеятельность организма.

Это витамины, микро- и макро- элементы, белки с аминокислотами, которые являются строительным материалом для клеток, ферменты, которые принимают участие в пищеварении, жиры и углеводы, которые обеспечивают энергетические потребности организма.

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Голодание если и приведет к снижению веса, то параллельно оставит негативный отпечаток на нашем лице и других органах и системах. Мы будем искать причины, почему выпадают волосы, откуда берется упадок сил и так далее. Разгрузочная диета, т.е. диета без вреда здоровью — вот, что нам нужно!
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 Теги: голодание, польза, вред

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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