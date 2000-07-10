» » Названы главные симптомы женских гормональных нарушений
Раздел: Медицина  
0

Названы главные симптомы женских гормональных нарушений

Названы главные симптомы женских гормональных нарушений Гормональные расстройства не всегда имеют специфические симптомы.

Раздражительность, плохое самочувствие, бессонница – в этом могут бить виноваты гормоны, а точнее их дисбаланс, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Именно гормоны влияют на то, как функционирует ваш организм. У женщины гормональные колебания – вполне нормальное явление, как например во время менструального цикла, беременности или менопаузы. Но не всегда причиной гормональных качелей становится именно эти факторы. Порой к ним приводят лекарства, неправильное питание, стрессы и т.д. Какие же факторы указывают на то, что с вашей эндокринной системой что-то не в порядке? Давайте узнаем.

Сбои менструального цикла
Менструальный цикл составляет порядка 21-35 дней. Если же месячные у вас бывают чаще раза в месяц либо не их не бывает по нескольку месяцев, у вас есть проблемы с уровнем эстрогена и прогестерона. Причина может скрываться в наступлении менопаузы или наличии синдрома поликистозных яичников, поэтому лучше обратиться к врачу и выяснить все достоверно.

Проблемы со сном
Причиной бессонниц или постоянных пробуждений ночью также могут быть гормоны. В частности, прогестерон, недостаток которого усложняет процесс засыпания. Если же вас беспокоят приливы по ночам или обильное потоотделение, то причина также может крыться в недостатке эстрогена.

Акне
Высыпания на коже перед месячными – нормальное явление для большинства женщин. Но ели эта проблема имеет постоянный характер, вероятно причина кроется в избытке андрогенов, которые усиливают активность сальных желез.

Проблемы с памятью
На состояние памяти может повлиять гормон эстроген. Он принимает участие в передаче импульсов между клетками мозга, поэтому недостаток гормона приводит к нарушениям в работе мозга. Это может случиться во время менопаузы, а также при заболеваниях щитовидки.

Нарушение пищеварения
Кишечник выстлан крошечными клетками, которые реагируют на уровень эстрогена и прогестерона. Когда возникает дисбаланс этих гормонов, развиваются проблемы с пищеварением. Вот почему диарея, боли в животе, метеоризм и тошнота могут возникать во время менструации.

Постоянная усталость
Усталость является одним из наиболее распространенных симптомов гормонального дисбаланса. И вызывает это состояние избыток прогестерона. И если ваша щитовидная железа вырабатывает слишком мало этого гормона, это сказывается на вашей активности.

Перепады настроения
При гормональных перепадах может случаться приступы внезапной плаксивости, раздражительности, подавленности и т.д. Так, в частности, эстроген влияет на уровень химических веществ в мозге, как серотонин, дофамин и норадреналин, которые и отвечают за наше настроение.

Лишний вес и постоянный голод
При понижении уровня эстрогена в организме появляется чувство голода. Это же может стать причиной набора лишнего веса. Причина заключается в том, что этот гормон влияет на уровень лептина в организме, который контролирует ощущение голода.

Головные боли
Причинами появления головной боли может быть множество факторов, и уровень эстрогена в том числе. Поэтому регулярные головные боли или возникающие перед или во время месячных являются признаком того, что уровень этого гормона в вашем организме не в порядке.

Вагинальная сухость
Опять виноват эстроген, точнее его недостаток. Именно этот гормон помогает поддерживать слизистые оболочки увлажненными, и при его недостатке возникает сухость и зуд.

Снижение либидо
Причина тому кроется в недостатке в организме мужского гормона тестостерона. Именно он влияет на сексуальное влечение как в мужском, так и в женском организме.

Читайте также: Врачи рассказали о достоинствах и недостатках голодания

Изменения в груди
Недостаток гормона эстрогена приводит к уменьшению плотности ткани в груди, а его избыток – к уплотнению. Если гормон зашкаливает, в груди могут появиться кисты, комочки и новообразования.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: гормоны, дисбаланс

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
     247
     0

Похожие новости по теме

Гормональный дисбаланс: названы основные симптомы Гормональный дисбаланс: названы основные симптомы

Эти симптомы могут указывать на нарушение работы эндокринных желез.

Врачи напомнили основные симптомы гормонального дисбаланса Врачи напомнили основные симптомы гормонального дисбаланса

Термин «гормональный дисбаланс» объединяет симптомы заболеваний, вызванных нарушением работы эндокринных желез.

Главные признаки гормонального дисбаланса у женщин Главные признаки гормонального дисбаланса у женщин

Гормональные расстройства не всегда имеют специфические симптомы.

Чем опасен гормональный дисбаланс Чем опасен гормональный дисбаланс

Специалисты выделяют, как минимум, 12 симптомов гормонального дисбаланса.

Десять симптомов гормонального дисбаланса у женщин Десять симптомов гормонального дисбаланса у женщин

По каким признакам можно определить гормональный дисбаланс у женщин?

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх