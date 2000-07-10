Раздел: Медицина
Названы главные симптомы женских гормональных нарушений
Гормональные расстройства не всегда имеют специфические симптомы.
Раздражительность, плохое самочувствие, бессонница – в этом могут бить виноваты гормоны, а точнее их дисбаланс, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Именно гормоны влияют на то, как функционирует ваш организм. У женщины гормональные колебания – вполне нормальное явление, как например во время менструального цикла, беременности или менопаузы. Но не всегда причиной гормональных качелей становится именно эти факторы. Порой к ним приводят лекарства, неправильное питание, стрессы и т.д. Какие же факторы указывают на то, что с вашей эндокринной системой что-то не в порядке? Давайте узнаем.
Сбои менструального цикла
Менструальный цикл составляет порядка 21-35 дней. Если же месячные у вас бывают чаще раза в месяц либо не их не бывает по нескольку месяцев, у вас есть проблемы с уровнем эстрогена и прогестерона. Причина может скрываться в наступлении менопаузы или наличии синдрома поликистозных яичников, поэтому лучше обратиться к врачу и выяснить все достоверно.
Проблемы со сном
Причиной бессонниц или постоянных пробуждений ночью также могут быть гормоны. В частности, прогестерон, недостаток которого усложняет процесс засыпания. Если же вас беспокоят приливы по ночам или обильное потоотделение, то причина также может крыться в недостатке эстрогена.
Акне
Высыпания на коже перед месячными – нормальное явление для большинства женщин. Но ели эта проблема имеет постоянный характер, вероятно причина кроется в избытке андрогенов, которые усиливают активность сальных желез.
Проблемы с памятью
На состояние памяти может повлиять гормон эстроген. Он принимает участие в передаче импульсов между клетками мозга, поэтому недостаток гормона приводит к нарушениям в работе мозга. Это может случиться во время менопаузы, а также при заболеваниях щитовидки.
Нарушение пищеварения
Кишечник выстлан крошечными клетками, которые реагируют на уровень эстрогена и прогестерона. Когда возникает дисбаланс этих гормонов, развиваются проблемы с пищеварением. Вот почему диарея, боли в животе, метеоризм и тошнота могут возникать во время менструации.
Постоянная усталость
Усталость является одним из наиболее распространенных симптомов гормонального дисбаланса. И вызывает это состояние избыток прогестерона. И если ваша щитовидная железа вырабатывает слишком мало этого гормона, это сказывается на вашей активности.
Перепады настроения
При гормональных перепадах может случаться приступы внезапной плаксивости, раздражительности, подавленности и т.д. Так, в частности, эстроген влияет на уровень химических веществ в мозге, как серотонин, дофамин и норадреналин, которые и отвечают за наше настроение.
Лишний вес и постоянный голод
При понижении уровня эстрогена в организме появляется чувство голода. Это же может стать причиной набора лишнего веса. Причина заключается в том, что этот гормон влияет на уровень лептина в организме, который контролирует ощущение голода.
Головные боли
Причинами появления головной боли может быть множество факторов, и уровень эстрогена в том числе. Поэтому регулярные головные боли или возникающие перед или во время месячных являются признаком того, что уровень этого гормона в вашем организме не в порядке.
Вагинальная сухость
Опять виноват эстроген, точнее его недостаток. Именно этот гормон помогает поддерживать слизистые оболочки увлажненными, и при его недостатке возникает сухость и зуд.
Снижение либидо
Причина тому кроется в недостатке в организме мужского гормона тестостерона. Именно он влияет на сексуальное влечение как в мужском, так и в женском организме.
Читайте также: Врачи рассказали о достоинствах и недостатках голодания
Изменения в груди
Недостаток гормона эстрогена приводит к уменьшению плотности ткани в груди, а его избыток – к уплотнению. Если гормон зашкаливает, в груди могут появиться кисты, комочки и новообразования.
Раздражительность, плохое самочувствие, бессонница – в этом могут бить виноваты гормоны, а точнее их дисбаланс, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Именно гормоны влияют на то, как функционирует ваш организм. У женщины гормональные колебания – вполне нормальное явление, как например во время менструального цикла, беременности или менопаузы. Но не всегда причиной гормональных качелей становится именно эти факторы. Порой к ним приводят лекарства, неправильное питание, стрессы и т.д. Какие же факторы указывают на то, что с вашей эндокринной системой что-то не в порядке? Давайте узнаем.
Сбои менструального цикла
Менструальный цикл составляет порядка 21-35 дней. Если же месячные у вас бывают чаще раза в месяц либо не их не бывает по нескольку месяцев, у вас есть проблемы с уровнем эстрогена и прогестерона. Причина может скрываться в наступлении менопаузы или наличии синдрома поликистозных яичников, поэтому лучше обратиться к врачу и выяснить все достоверно.
Проблемы со сном
Причиной бессонниц или постоянных пробуждений ночью также могут быть гормоны. В частности, прогестерон, недостаток которого усложняет процесс засыпания. Если же вас беспокоят приливы по ночам или обильное потоотделение, то причина также может крыться в недостатке эстрогена.
Акне
Высыпания на коже перед месячными – нормальное явление для большинства женщин. Но ели эта проблема имеет постоянный характер, вероятно причина кроется в избытке андрогенов, которые усиливают активность сальных желез.
Проблемы с памятью
На состояние памяти может повлиять гормон эстроген. Он принимает участие в передаче импульсов между клетками мозга, поэтому недостаток гормона приводит к нарушениям в работе мозга. Это может случиться во время менопаузы, а также при заболеваниях щитовидки.
Нарушение пищеварения
Кишечник выстлан крошечными клетками, которые реагируют на уровень эстрогена и прогестерона. Когда возникает дисбаланс этих гормонов, развиваются проблемы с пищеварением. Вот почему диарея, боли в животе, метеоризм и тошнота могут возникать во время менструации.
Постоянная усталость
Усталость является одним из наиболее распространенных симптомов гормонального дисбаланса. И вызывает это состояние избыток прогестерона. И если ваша щитовидная железа вырабатывает слишком мало этого гормона, это сказывается на вашей активности.
Перепады настроения
При гормональных перепадах может случаться приступы внезапной плаксивости, раздражительности, подавленности и т.д. Так, в частности, эстроген влияет на уровень химических веществ в мозге, как серотонин, дофамин и норадреналин, которые и отвечают за наше настроение.
Лишний вес и постоянный голод
При понижении уровня эстрогена в организме появляется чувство голода. Это же может стать причиной набора лишнего веса. Причина заключается в том, что этот гормон влияет на уровень лептина в организме, который контролирует ощущение голода.
Головные боли
Причинами появления головной боли может быть множество факторов, и уровень эстрогена в том числе. Поэтому регулярные головные боли или возникающие перед или во время месячных являются признаком того, что уровень этого гормона в вашем организме не в порядке.
Вагинальная сухость
Опять виноват эстроген, точнее его недостаток. Именно этот гормон помогает поддерживать слизистые оболочки увлажненными, и при его недостатке возникает сухость и зуд.
Снижение либидо
Причина тому кроется в недостатке в организме мужского гормона тестостерона. Именно он влияет на сексуальное влечение как в мужском, так и в женском организме.
Читайте также: Врачи рассказали о достоинствах и недостатках голодания
Изменения в груди
Недостаток гормона эстрогена приводит к уменьшению плотности ткани в груди, а его избыток – к уплотнению. Если гормон зашкаливает, в груди могут появиться кисты, комочки и новообразования.
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