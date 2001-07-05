Раздел: Медицина
Названа новая опасность для здоровья мужчин
Добровольцев попросили надеть галстуки.
Специалисты из Университетской больницы в Шлезвиг-Гольштейн (Германия) выяснили, что затягивание галстука повышает риск развития гипертензии и неполноценного насыщения мозга кислородом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LENTA.RU.
В исследовании приняли участие 30 мужчин, которым была проведена магнитно-резонансная томография. Участников разделили на две группы, в одной из которых добровольцев попросили надеть галстуки и затянуть их до легкого дискомфорта. Другой группе, контрольной, галстуки не давали.
Оказалось, что кровоснабжение головного мозга у тех, кто носил галстук, ухудшилось, в среднем, на 7,5 процента по сравнению с контрольной группой. В то же время ученые не сообщают об изменениях в кровотоке в яремных венах.
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По мнению исследователей, у людей с нормальным давлением уменьшение кровотока, скорее всего, не вызовет проблем со здоровьем. Однако у курильщиков, пожилых людей и пациентов с гипертензией затягивание галстуков может вызвать дополнительное нарастание кровяного давления, обостряя гипертензию, а также головные боли, головокружение и тошноту, связанные с недостаточным снабжением мозга кислородом.
Специалисты из Университетской больницы в Шлезвиг-Гольштейн (Германия) выяснили, что затягивание галстука повышает риск развития гипертензии и неполноценного насыщения мозга кислородом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LENTA.RU.
В исследовании приняли участие 30 мужчин, которым была проведена магнитно-резонансная томография. Участников разделили на две группы, в одной из которых добровольцев попросили надеть галстуки и затянуть их до легкого дискомфорта. Другой группе, контрольной, галстуки не давали.
Оказалось, что кровоснабжение головного мозга у тех, кто носил галстук, ухудшилось, в среднем, на 7,5 процента по сравнению с контрольной группой. В то же время ученые не сообщают об изменениях в кровотоке в яремных венах.
Читайте также: Названа новая смертельная опасность алкоголя
По мнению исследователей, у людей с нормальным давлением уменьшение кровотока, скорее всего, не вызовет проблем со здоровьем. Однако у курильщиков, пожилых людей и пациентов с гипертензией затягивание галстуков может вызвать дополнительное нарастание кровяного давления, обостряя гипертензию, а также головные боли, головокружение и тошноту, связанные с недостаточным снабжением мозга кислородом.
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