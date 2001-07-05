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Раздел: Медицина  
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Названа новая опасность для здоровья мужчин

Названа новая опасность для здоровья мужчинДобровольцев попросили надеть галстуки.

Специалисты из Университетской больницы в Шлезвиг-Гольштейн (Германия) выяснили, что затягивание галстука повышает риск развития гипертензии и неполноценного насыщения мозга кислородом.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LENTA.RU.

В исследовании приняли участие 30 мужчин, которым была проведена магнитно-резонансная томография. Участников разделили на две группы, в одной из которых добровольцев попросили надеть галстуки и затянуть их до легкого дискомфорта. Другой группе, контрольной, галстуки не давали.

Оказалось, что кровоснабжение головного мозга у тех, кто носил галстук, ухудшилось, в среднем, на 7,5 процента по сравнению с контрольной группой. В то же время ученые не сообщают об изменениях в кровотоке в яремных венах.

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По мнению исследователей, у людей с нормальным давлением уменьшение кровотока, скорее всего, не вызовет проблем со здоровьем. Однако у курильщиков, пожилых людей и пациентов с гипертензией затягивание галстуков может вызвать дополнительное нарастание кровяного давления, обостряя гипертензию, а также головные боли, головокружение и тошноту, связанные с недостаточным снабжением мозга кислородом.
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 Теги: опасность, мужчины

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Сегодня, 18:34 » Автор: Едгар Букмирза
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