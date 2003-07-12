Раздел: Медицина
Нехватка солнечных дней сводит человека с ума
Заболеваемость ОКР увеличивается.
Проживание в странах с меньшим количеством дневного света увеличивает риск развития обсессивно-компульсивного расстройства. Учёные впервые обнаружили связь между этим состоянием и временем, проведенным на солнце.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на МЕДИКФОРУМ.
Россия относится к числу стран, в которых наблюдается не очень большое количество дневного света, особенно в зимние месяцы. Иногда в некоторых российских городах вроде Москвы солнца не видно на небе из-за туч в течение многих недель. И вот теперь ученые выяснили, что люди, которые проживают в таких странах, чаще сталкиваются с обсессивно-компульсивным расстройством или с ухудшением его симптомов. Если внутренние часы организма рассинхронизируются с натуральным освещением, то есть сменой дня и ночи, то у такого человека чаще возникают проблемы с психикой.
Именно поэтому заболеваемость ОКР увеличивается в зависимости от того, насколько далеко страна расположена от экватора. Кроме того, уже страдающие от этого расстройства люди из-за малого количества солнечного света жалуются на проблемы со сном, из-за которых симптомы их расстройства усиливаются. Хотя эксперты считают преждевременным назначать лечение ОКР в зависимости от количества и продолжительности солнечных дней в том или ином регионе, психологи должны иметь в виду влияние этого фактора.
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МедикФорум напоминает, что ОКР делает человека более зафиксированным на выполнение каких-то вещей, у него могут возникать разновидности поведения, которые сложно контролировать. Данное расстройство негативно влияет на качество сна, поскольку навязчивые мысли бывают неприятными и расстраивающими для людей. ОКР может поразить человека в любом возрасте, но обычно оно начинает развиваться в молодости. Расстройство контролируется с помощью психотерапии или лекарств.
Проживание в странах с меньшим количеством дневного света увеличивает риск развития обсессивно-компульсивного расстройства. Учёные впервые обнаружили связь между этим состоянием и временем, проведенным на солнце.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на МЕДИКФОРУМ.
Россия относится к числу стран, в которых наблюдается не очень большое количество дневного света, особенно в зимние месяцы. Иногда в некоторых российских городах вроде Москвы солнца не видно на небе из-за туч в течение многих недель. И вот теперь ученые выяснили, что люди, которые проживают в таких странах, чаще сталкиваются с обсессивно-компульсивным расстройством или с ухудшением его симптомов. Если внутренние часы организма рассинхронизируются с натуральным освещением, то есть сменой дня и ночи, то у такого человека чаще возникают проблемы с психикой.
Именно поэтому заболеваемость ОКР увеличивается в зависимости от того, насколько далеко страна расположена от экватора. Кроме того, уже страдающие от этого расстройства люди из-за малого количества солнечного света жалуются на проблемы со сном, из-за которых симптомы их расстройства усиливаются. Хотя эксперты считают преждевременным назначать лечение ОКР в зависимости от количества и продолжительности солнечных дней в том или ином регионе, психологи должны иметь в виду влияние этого фактора.
Читайте также: Анна Седокова сводит мужчин с ума своим декольте
МедикФорум напоминает, что ОКР делает человека более зафиксированным на выполнение каких-то вещей, у него могут возникать разновидности поведения, которые сложно контролировать. Данное расстройство негативно влияет на качество сна, поскольку навязчивые мысли бывают неприятными и расстраивающими для людей. ОКР может поразить человека в любом возрасте, но обычно оно начинает развиваться в молодости. Расстройство контролируется с помощью психотерапии или лекарств.
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