Раздел: Медицина
Медики назвали продукты, который не стоит есть перед сексом
Специалисты составили перечень продуктов, от употребления которых лучше отказаться перед запланированным сексуальным актом.
По словам экспертов, не стоит перед сексом есть бобы, капусту и брокколи, передает Delfi. Во время их усвоения организм применяет бактерии, которые высвобождают метан. А это приводит к вздутию живота.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
С такими ощущениями сексуальный пыл при этом может полностью исчезнуть.
Также не стоит жевать жевательную резинку перед интимной близостью – она также помогает воздуху накапливаться в животе, а ментол снижает уровень тестостерона.
Пищу с высоким гликемическим индексом (очень сладкая и крахмалистая) также следует избегать перед сексом. В частности, картофель фри повышает уровень глюкозы в крови, а, соответственно, и концентрацию инсулина. А из-за притока энергии после такой еды стоит ожидать резкий спад тонуса и сильное желание спать.
Читайте также: Медики назвали продукты, от которых лучше отказаться
Энергетические напитки и газированная вода содержат усилитель вкуса хинин, который резко снижает сексуальное желание.
По словам экспертов, не стоит перед сексом есть бобы, капусту и брокколи, передает Delfi. Во время их усвоения организм применяет бактерии, которые высвобождают метан. А это приводит к вздутию живота.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
С такими ощущениями сексуальный пыл при этом может полностью исчезнуть.
Также не стоит жевать жевательную резинку перед интимной близостью – она также помогает воздуху накапливаться в животе, а ментол снижает уровень тестостерона.
Пищу с высоким гликемическим индексом (очень сладкая и крахмалистая) также следует избегать перед сексом. В частности, картофель фри повышает уровень глюкозы в крови, а, соответственно, и концентрацию инсулина. А из-за притока энергии после такой еды стоит ожидать резкий спад тонуса и сильное желание спать.
Читайте также: Медики назвали продукты, от которых лучше отказаться
Энергетические напитки и газированная вода содержат усилитель вкуса хинин, который резко снижает сексуальное желание.
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