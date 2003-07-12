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Раздел: Медицина  
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Симптомы онкологии, на которые многие не обращают внимание

Симптомы онкологии, на которые многие не обращают вниманиеДорог каждый день.

Хотя рак — это серьёзное заболевание, пациента вылечат, если диагноз будет поставлен вовремя. Именно поэтому так важна профилактика раковых заболеваний. Есть ряд симптомов рака, о которых нужно знать, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.

Не менее важно уметь слушать свой организм и знать, как правильно объяснить его сигналы. Только таким образом можно обезопасить себя от поздней стадии рака.

Стоит отметить, что есть ряд симптомов рака, о которых многие не знают. Иногда мы списываем их на другие, менее серьёзные, болезни и расстройства.

Если слушать свой организм и распознавать его сигналы, можно избежать серьёзных проблем.

Хронический кашель и хрип

Если голос сел и долгое время беспокоит кашель, ты можешь объяснять это затяжной простудой. Будь осторожнее с выводами! Ведь в некоторых случаях за этими признаками может скрываться более серьёзная болезнь.

Хронический кашель и хрип — повод для обращения к врачу.

В большинстве случаев такие симптомы неопасны. Но они также являются признаком рака горла, гортани или лёгких.

Не имеет значения, куришь ты или нет. При возникновении этих сигналов стоит обратиться к врачу.

Хроническая усталость и слабость

Постоянная слабость и усталость могут говорить о дефиците железа. Но случается, что за ними скрывается и такое опасное заболевание, как рак.

Если ты чувствуешь себя усталой и такое состояние не проходит, возможно, речь идёт об онкологии. А потому в этом случае рекомендуется срочно обратиться к врачу.

Так, сильная слабость представляет собой симптом лейкемии — рака крови.

Кровотечения вне менструального цикла

Если у тебя появились кровотечения, несоответствующие менструальному циклу, срочно обратись к гинекологу.

Такие кровотечения могут говорить о развитии рака шейки матки. Выделение крови из прямой кишки может быть признаком колоректального рака.

Пятна и другие изменения кожи

У каждого из нас на теле есть родинки. Ты заметила, что на коже появились новые родинки? Или уже имеющиеся изменили форму, размер или цвет? Будет лучше обратиться за советом к дерматологу.

Врач назначит тебе необходимые анализы. Они позволят объяснить эти изменения, ведь в некоторых случаях может идти речь о раке кожи.

Изменения в работе мочевого пузыря

Рак мочевого пузыря и почек вызывает изменения в работа мочевого пузыря. Если ты заметила что-то подозрительное, не стоит недооценивать этот сигнал.

Например, опухоли в мочевыводящих путях могут вызывать кровотечения. Это явный признак серьёзной болезни.

Поэтому если ты вдруг обнаружила кровь в моче, обратись к врачу как можно скорее. Теперь ты знаешь, как опасен такой симптом!

Уплотнения

Иногда мы замечаем на теле небольшие уплотнения. Их порой можно спутать с воспалением или чем-то похожим. Но стоит быть осторожными!

Так, некоторые типы рака сопровождаются уплотнениями под кожей, которые легко обнаружить:

Рак молочной железы
Рак яичек
Другие типы рака, развивающегося в мягких тканях человека.
Рак лимфатических узлов

Появление твёрдых узелков или язв может быть как ранним, так и поздним признаком рака. Возможно, их причина — доброкачественные кисты в тканях кожи.

Но дело может быть и в онкологии. В любом случае будет лучше обратиться к врачу для проведения необходимых анализов.

Потеря веса — один из симптомов рака

Если ты вдруг похудела на 7 и более килограммов без особых причин, необходимо насторожиться. Потеря веса без причины — один из первых признаков рака.

Особенно это характерно для рака поджелудочной железы, желудка, пищевода или лёгких.

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Боли в нижней части живота

Боли в нижней части живота способны приносить много неудобств. Как правило, присутствует вздутие живота. Да, такой симптом может говорить о многих нарушениях. Но в некоторых случаях речь идет и о раке. Так что будь осторожнее!

Эти боли могут говорить о наличии кист в яичниках или тех или иных онкологических заболеваниях женских половых органов. Чтобы избавить себя от неприятных сомнений, как можно раньше обратись к врачу. Он поможет найти настоящую причину проблемы.
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 Теги: онкология, симптомы

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Сегодня, 14:43 » Автор: Анна Мартынова
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