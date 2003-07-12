Раздел: Медицина
Симптомы онкологии, на которые многие не обращают внимание
Дорог каждый день.
Хотя рак — это серьёзное заболевание, пациента вылечат, если диагноз будет поставлен вовремя. Именно поэтому так важна профилактика раковых заболеваний. Есть ряд симптомов рака, о которых нужно знать, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.
Не менее важно уметь слушать свой организм и знать, как правильно объяснить его сигналы. Только таким образом можно обезопасить себя от поздней стадии рака.
Стоит отметить, что есть ряд симптомов рака, о которых многие не знают. Иногда мы списываем их на другие, менее серьёзные, болезни и расстройства.
Если слушать свой организм и распознавать его сигналы, можно избежать серьёзных проблем.
Хронический кашель и хрип
Если голос сел и долгое время беспокоит кашель, ты можешь объяснять это затяжной простудой. Будь осторожнее с выводами! Ведь в некоторых случаях за этими признаками может скрываться более серьёзная болезнь.
Хронический кашель и хрип — повод для обращения к врачу.
В большинстве случаев такие симптомы неопасны. Но они также являются признаком рака горла, гортани или лёгких.
Не имеет значения, куришь ты или нет. При возникновении этих сигналов стоит обратиться к врачу.
Хроническая усталость и слабость
Постоянная слабость и усталость могут говорить о дефиците железа. Но случается, что за ними скрывается и такое опасное заболевание, как рак.
Если ты чувствуешь себя усталой и такое состояние не проходит, возможно, речь идёт об онкологии. А потому в этом случае рекомендуется срочно обратиться к врачу.
Так, сильная слабость представляет собой симптом лейкемии — рака крови.
Кровотечения вне менструального цикла
Если у тебя появились кровотечения, несоответствующие менструальному циклу, срочно обратись к гинекологу.
Такие кровотечения могут говорить о развитии рака шейки матки. Выделение крови из прямой кишки может быть признаком колоректального рака.
Пятна и другие изменения кожи
У каждого из нас на теле есть родинки. Ты заметила, что на коже появились новые родинки? Или уже имеющиеся изменили форму, размер или цвет? Будет лучше обратиться за советом к дерматологу.
Врач назначит тебе необходимые анализы. Они позволят объяснить эти изменения, ведь в некоторых случаях может идти речь о раке кожи.
Изменения в работе мочевого пузыря
Рак мочевого пузыря и почек вызывает изменения в работа мочевого пузыря. Если ты заметила что-то подозрительное, не стоит недооценивать этот сигнал.
Например, опухоли в мочевыводящих путях могут вызывать кровотечения. Это явный признак серьёзной болезни.
Поэтому если ты вдруг обнаружила кровь в моче, обратись к врачу как можно скорее. Теперь ты знаешь, как опасен такой симптом!
Уплотнения
Иногда мы замечаем на теле небольшие уплотнения. Их порой можно спутать с воспалением или чем-то похожим. Но стоит быть осторожными!
Так, некоторые типы рака сопровождаются уплотнениями под кожей, которые легко обнаружить:
Рак молочной железы
Рак яичек
Другие типы рака, развивающегося в мягких тканях человека.
Рак лимфатических узлов
Появление твёрдых узелков или язв может быть как ранним, так и поздним признаком рака. Возможно, их причина — доброкачественные кисты в тканях кожи.
Но дело может быть и в онкологии. В любом случае будет лучше обратиться к врачу для проведения необходимых анализов.
Потеря веса — один из симптомов рака
Если ты вдруг похудела на 7 и более килограммов без особых причин, необходимо насторожиться. Потеря веса без причины — один из первых признаков рака.
Особенно это характерно для рака поджелудочной железы, желудка, пищевода или лёгких.
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Боли в нижней части живота
Боли в нижней части живота способны приносить много неудобств. Как правило, присутствует вздутие живота. Да, такой симптом может говорить о многих нарушениях. Но в некоторых случаях речь идет и о раке. Так что будь осторожнее!
Эти боли могут говорить о наличии кист в яичниках или тех или иных онкологических заболеваниях женских половых органов. Чтобы избавить себя от неприятных сомнений, как можно раньше обратись к врачу. Он поможет найти настоящую причину проблемы.
Хотя рак — это серьёзное заболевание, пациента вылечат, если диагноз будет поставлен вовремя. Именно поэтому так важна профилактика раковых заболеваний. Есть ряд симптомов рака, о которых нужно знать, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.
Не менее важно уметь слушать свой организм и знать, как правильно объяснить его сигналы. Только таким образом можно обезопасить себя от поздней стадии рака.
Стоит отметить, что есть ряд симптомов рака, о которых многие не знают. Иногда мы списываем их на другие, менее серьёзные, болезни и расстройства.
Если слушать свой организм и распознавать его сигналы, можно избежать серьёзных проблем.
Хронический кашель и хрип
Если голос сел и долгое время беспокоит кашель, ты можешь объяснять это затяжной простудой. Будь осторожнее с выводами! Ведь в некоторых случаях за этими признаками может скрываться более серьёзная болезнь.
Хронический кашель и хрип — повод для обращения к врачу.
В большинстве случаев такие симптомы неопасны. Но они также являются признаком рака горла, гортани или лёгких.
Не имеет значения, куришь ты или нет. При возникновении этих сигналов стоит обратиться к врачу.
Хроническая усталость и слабость
Постоянная слабость и усталость могут говорить о дефиците железа. Но случается, что за ними скрывается и такое опасное заболевание, как рак.
Если ты чувствуешь себя усталой и такое состояние не проходит, возможно, речь идёт об онкологии. А потому в этом случае рекомендуется срочно обратиться к врачу.
Так, сильная слабость представляет собой симптом лейкемии — рака крови.
Кровотечения вне менструального цикла
Если у тебя появились кровотечения, несоответствующие менструальному циклу, срочно обратись к гинекологу.
Такие кровотечения могут говорить о развитии рака шейки матки. Выделение крови из прямой кишки может быть признаком колоректального рака.
Пятна и другие изменения кожи
У каждого из нас на теле есть родинки. Ты заметила, что на коже появились новые родинки? Или уже имеющиеся изменили форму, размер или цвет? Будет лучше обратиться за советом к дерматологу.
Врач назначит тебе необходимые анализы. Они позволят объяснить эти изменения, ведь в некоторых случаях может идти речь о раке кожи.
Изменения в работе мочевого пузыря
Рак мочевого пузыря и почек вызывает изменения в работа мочевого пузыря. Если ты заметила что-то подозрительное, не стоит недооценивать этот сигнал.
Например, опухоли в мочевыводящих путях могут вызывать кровотечения. Это явный признак серьёзной болезни.
Поэтому если ты вдруг обнаружила кровь в моче, обратись к врачу как можно скорее. Теперь ты знаешь, как опасен такой симптом!
Уплотнения
Иногда мы замечаем на теле небольшие уплотнения. Их порой можно спутать с воспалением или чем-то похожим. Но стоит быть осторожными!
Так, некоторые типы рака сопровождаются уплотнениями под кожей, которые легко обнаружить:
Рак молочной железы
Рак яичек
Другие типы рака, развивающегося в мягких тканях человека.
Рак лимфатических узлов
Появление твёрдых узелков или язв может быть как ранним, так и поздним признаком рака. Возможно, их причина — доброкачественные кисты в тканях кожи.
Но дело может быть и в онкологии. В любом случае будет лучше обратиться к врачу для проведения необходимых анализов.
Потеря веса — один из симптомов рака
Если ты вдруг похудела на 7 и более килограммов без особых причин, необходимо насторожиться. Потеря веса без причины — один из первых признаков рака.
Особенно это характерно для рака поджелудочной железы, желудка, пищевода или лёгких.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Боли в нижней части живота
Боли в нижней части живота способны приносить много неудобств. Как правило, присутствует вздутие живота. Да, такой симптом может говорить о многих нарушениях. Но в некоторых случаях речь идет и о раке. Так что будь осторожнее!
Эти боли могут говорить о наличии кист в яичниках или тех или иных онкологических заболеваниях женских половых органов. Чтобы избавить себя от неприятных сомнений, как можно раньше обратись к врачу. Он поможет найти настоящую причину проблемы.
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