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Симптомы онкологии, на которые многие не обращают внимание

Симптомы онкологии, на которые многие не обращают внимание

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Медики назвали малоизвестные симптомы рака Врачи поведали об признаках серьезного онкологического заболевания.

На эти симптомы рака часто закрывают глаза Многие симптомы рака можно спутать с признаками других заболеваний, поэтому их часто игнорируют.