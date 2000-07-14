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Врачи рассказали о чудодейственной силе кардамона

Врачи рассказали о чудодейственной силе кардамонаНекоторым нравится чай с сахаром, а некоторые хотят просто черный чай. Некоторые добавляют листья базилика, в то время как некоторые любят чай с лимоном и имбирем.

Но есть один вариант, который нравится всем, это кардамонный чай. Кардамонный чай готовят измельченным, иногда вместе с чайными листьями, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.

Эти семена выделяют свои биологически активные ингредиенты в воду, что придает этому напитку высокую терапевтическую ценность.

Кардамон — традиционная ароматическая пряность, широко распространенная в таких странах, как Шри-Ланка, Индия, Непал, Индонезия, Гватемала и Танзания. Кардамонные стручки и семена широко используются в индийской и ливанской кухнях. Чаще всего он используется в качестве ароматизатора в хлебобулочных изделиях и напитках, таких как кардамонный чай.

Вы можете удивиться тому, что индейцы или ливанцы видят в этих семенах кардамона, почему включают их в свою кухню и напитки.
Читайте дальше, чтобы узнать, как эти секретные биологически активные ингредиенты делают чай лекарственным и настолько вкусным.

Что содержит кардамонный чай?
Чай обладает необходимыми фенольными кислотами и стеринами, обладающими мощными антиоксидантными свойствами.
Другие биологические метаболиты кардамона включают пинен, сабинин, лимонен, цинеол, линалоол, терпинолен и миртен, которые оказывают противоопухолевое, противовоспалительное, антипролиферативное, антидиабетическое, антимикробное, антигипертензивное и мочегонное действие на организм.

Каковы преимущества чая из кардамона?
Существует определенная причина, по которой специи, такие как кардамон, находят свое место в кулинарных книгах и традиционных рецептах.

1. Оказывает пищеварительную помощь

Добавление семян кардамона к чаю делает его еще лучше! Кардамонный чай помогает в переваривании и усвоении проглоченной пищи. Это предотвращает расстройство желудка и метеоризм после того, как вы съели тяжелую пищу, стимулируя секрецию желудочной кислоты.

Если вы чувствуете тошноту, кардамонный чай может дать вам быстрое облегчение. Он также может лечить запор и острые желудочные судороги.

2. Укрепляет здоровье сердца и кровообращение
Чай-кардамон богат антиоксидантами, такими как пинен, линалоол, лимонен и другие фенольные соединения, которые могут уменьшить свободные радикалы.

Флавоноиды в этом чае предотвращают накопление холестерина в кровеносных сосудах без изменения уровня HDL (хорошего уровня холестерина) в сыворотке. Некоторые компоненты также изменяют или блокируют транспортировку кальция через кровеносные сосуды, так что они остаются расширенными.

В результате кровь свободно циркулирует через сосуды и оказывает меньшее напряжение на сердце и стены сосудов. Это помогает поддерживать здоровье сердца и защищает вас от сердечно-сосудистых заболеваний.

3. Эффективен против гриппа
Высокие уровни стеролов, полиспиртов и витаминов А и С дают противовирусные, противогрибковые, противомикробные, противовоспалительные и иммуномодулирующиеэффекты кардамона.

Чай с кардамоном может лечить боль в горле и сухой кашель и выделять мокроту, вызванную микробными инфекциями (например, гриппом) или гиперчувствительностью (например, аллергией на пыльцу), повышая ваш иммунитет.

Он также может уменьшить тяжесть воспаления в легких и связанных с ним органах в таких состояниях, как астма, бронхит и пневмония, вызывая производство противовоспалительных ферментов, таких как ингибиторы СОХ.

4. Лечит проблемы с дыханием и зубами
Наличие семян кардамона, либо в чае, либо самостоятельно, может помочь бороться с неприятным запахом изо рта (галитоз). Плохое дыхание может быть вызвано плохой гигиеной полости рта, жеванием или курением табака, болезнями, приводящими к сухости во рту, диетам.

Как правило, продукты, застрявшие в зубах и деснах, разлагаются некоторыми бактериями для производства соединений серы, которые дают неприятный запах вашему дыханию. Но некоторые грибковые или бактериальные инфекции в ваших деснах и карманах зубов также вызывают галитоз.

Антисептические и противомикробные компоненты семян кардамона, такие как цинеол и пинен, убивают эти бактерии и заживают кровотечение и больные десны.

5. Напиток для детоксикации
Активные компоненты чайных листьев и семян кардамона вместе вымывают все отходы, циркулирующие в вашем кровотоке. В кардамовом чае есть терпены, такие как мирцен, сабинол, карен, лимонен, эудесмен, кедрен и терпинолен, а также многожильные спирты, такие как линалоол, гераниол, вербенол, терпинилацетат и их производные.
Эти компоненты устраняют свободные радикалы, токсичные промежуточные соединения и ионы тяжелых металлов из вашей крови, выводя их с мочой.

Из-за своей мягкой диуретической и липолитической активности этот чай уменьшает вздутие живота и удержание воды в тканях и суставах, предотвращает накопление холестерина в организме и в конечном итоге приводит к потере веса.

6. Эксперт по уходу за кожей
Нечистая или дезоксигенированная кровь со свободными радикалами приводит к прыщам, псориазу, плохому тонусу кожи, сыпи, пигментации и многим другим проблемам с кожей.
Добавление порошкообразных семян кардамона в ваш обычный чай увеличивает уровень флавоноидов и глутатиона. Флавоноиды являются мощными антиоксидантами, которые очищают свободные радикалы в крови.

7. Является мощным противовоспалительным агентом
Воспаление является либо причиной, либо результатом многих заболеваний — будь то чрезвычайно болезненный и хронический артрит или острая простуда.

Чай с кардамоном в вашем рационе — самая простая мера предосторожности, которую вы можете предпринять в отношении этих опасностей. Фитохимические вещества могут предотвращать и лечить различные хронические и острые воспалительные заболевания, такие как артрит, диабет 2 типа, астма, гиперчувствительность, синдром раздраженной толстой кишки (IBS), мышечные судороги, деменция, болезнь Альцгеймера, язвы желудка и дерматит с минимальными побочными эффектами.

Интересные факты о кардамоне

Благодаря эффективному антиоксидантному и противовоспалительному действию, кардамонный чай и экстракты семян используются для лечения рака.

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Применяя отвар кардамона на коже головы и волосах можно устранить перхоть, ускорить рост новых волос и лечить грибковые или дермальные инфекции на коже головы и корнях.
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 Теги: чай, кардамон, здоровье

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Сегодня, 13:46 » Автор: Ульяна Воликовская
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