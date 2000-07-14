Раздел: Медицина
Медики назвали признаки дефицита витаминов
Постоянная усталость может свидетельствовать о дефиците витаминов.
Как понять, столкнулся ли наш организм с дефицитом самых ключевых витаминов? Оказывается, тело посылает сигналы об этом, и нужно лишь их правильно считывать.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Одним из проявлений этого дефицита витаминов может быть перхоть. Если вы заметили, что перхоти стало гораздо больше, чем обычно, то вполне возможно, что в вашей диете не хватает жирных кислот Омега-3, которые являются увлажнителем для нашего организма. Ешьте больше грецких орехов и семечек. Истончение и повышенная хрупкость волос свидетельствуют о дефиците фолиевой кислоты. Даже одна чашка белого риса является идеальным ее источником. Если вы стали ускоренно седеть, то проверьте количество меди в организме. Медь отвечает за производство меланина, обеспечивающего волосам их натуральный цвет. Довольно много меди содержится в устрицах и грибах.
Трещинки и язвочки на губах могут говорить о дефиците витамина B12, который содержится в курином и красном мясе, а также в яйцах. Гусиная кожа на задней поверхности рук говорит о дефиците цинка и витамина А. Налегайте на тыквенные семечки и курицу. Если ногти стали покрываться белыми пятнами, то проблемой может быть нехватка желудочного сока. Хотя это и не совсем витаминная недостаточность, но при дефиците желудочного сока организм не расщепляет в достаточной степени витамины и минералы от пищи. Вполне возможно, что вы увлеклись приемом безрецептурных лекарств от изжоги.
Читайте также: Названы признаки дефицита и избытка витаминов
Постоянная усталость может свидетельствовать о дефиците витамина D, который мы получаем от солнца, а также от обогащенных молочных продуктов, некоторых видов рыбы вроде сардины и даже грибов. Если на ногах у вас стали появляться необъяснимые синяки, то они могут быть не только следствием ушибов, но и дефицита витамина C. Сделайте упор на цитрусовые, клубнику, брокколи и манго. Наконец, при частых спазмах в области икр речь может идти о дефиците магния или кальция, которого полно в коровьем молоке, тыквенных семечках, бананах и авокадо. Ну а частые запоры говорят о нехватке магния и пищевых волокон. Более активно употребляйте бобовые, брокколи и яблоки.
Как понять, столкнулся ли наш организм с дефицитом самых ключевых витаминов? Оказывается, тело посылает сигналы об этом, и нужно лишь их правильно считывать.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Одним из проявлений этого дефицита витаминов может быть перхоть. Если вы заметили, что перхоти стало гораздо больше, чем обычно, то вполне возможно, что в вашей диете не хватает жирных кислот Омега-3, которые являются увлажнителем для нашего организма. Ешьте больше грецких орехов и семечек. Истончение и повышенная хрупкость волос свидетельствуют о дефиците фолиевой кислоты. Даже одна чашка белого риса является идеальным ее источником. Если вы стали ускоренно седеть, то проверьте количество меди в организме. Медь отвечает за производство меланина, обеспечивающего волосам их натуральный цвет. Довольно много меди содержится в устрицах и грибах.
Трещинки и язвочки на губах могут говорить о дефиците витамина B12, который содержится в курином и красном мясе, а также в яйцах. Гусиная кожа на задней поверхности рук говорит о дефиците цинка и витамина А. Налегайте на тыквенные семечки и курицу. Если ногти стали покрываться белыми пятнами, то проблемой может быть нехватка желудочного сока. Хотя это и не совсем витаминная недостаточность, но при дефиците желудочного сока организм не расщепляет в достаточной степени витамины и минералы от пищи. Вполне возможно, что вы увлеклись приемом безрецептурных лекарств от изжоги.
Читайте также: Названы признаки дефицита и избытка витаминов
Постоянная усталость может свидетельствовать о дефиците витамина D, который мы получаем от солнца, а также от обогащенных молочных продуктов, некоторых видов рыбы вроде сардины и даже грибов. Если на ногах у вас стали появляться необъяснимые синяки, то они могут быть не только следствием ушибов, но и дефицита витамина C. Сделайте упор на цитрусовые, клубнику, брокколи и манго. Наконец, при частых спазмах в области икр речь может идти о дефиците магния или кальция, которого полно в коровьем молоке, тыквенных семечках, бананах и авокадо. Ну а частые запоры говорят о нехватке магния и пищевых волокон. Более активно употребляйте бобовые, брокколи и яблоки.
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