Раздел: Медицина
Найден простой способ справиться с депрессией
Специалисты из Бразилии нашли легкий способ, как побороть депрессию.
Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что физическая нагрузка может помочь справиться с недугом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
По мнению группы ученых из центра Ля Салле, для того чтобы избежать психического заболевания, человеку необходимо активно заниматься спортом.
Специалисты провели исследование, в котором приняли участие более 250 тысяч человек. Было выявлено, что, вне зависимости от пола и возраста, физическая нагрузка позволяет поддерживать хорошее настроение и миновать эмоциональные срывы. Результаты своей работы ученые опубликовали в Сети.
Отмечается, что это первый глобальный метаанализ, который доказывает, что физическая активность способствует защите населения от развития депрессии.
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Ученые надеются, что проведенное ими исследование поможет людям, страдающим от психических заболеваний, а также поспособствует популяризации здорового образа жизни.
Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что физическая нагрузка может помочь справиться с недугом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
По мнению группы ученых из центра Ля Салле, для того чтобы избежать психического заболевания, человеку необходимо активно заниматься спортом.
Специалисты провели исследование, в котором приняли участие более 250 тысяч человек. Было выявлено, что, вне зависимости от пола и возраста, физическая нагрузка позволяет поддерживать хорошее настроение и миновать эмоциональные срывы. Результаты своей работы ученые опубликовали в Сети.
Отмечается, что это первый глобальный метаанализ, который доказывает, что физическая активность способствует защите населения от развития депрессии.
Читайте также: Найден простой и доступный способ очищение кишечника
Ученые надеются, что проведенное ими исследование поможет людям, страдающим от психических заболеваний, а также поспособствует популяризации здорового образа жизни.
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