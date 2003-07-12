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Раздел: Медицина  
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Найден простой способ справиться с депрессией

Найден простой способ справиться с депрессиейСпециалисты из Бразилии нашли легкий способ, как побороть депрессию.

Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что физическая нагрузка может помочь справиться с недугом.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

По мнению группы ученых из центра Ля Салле, для того чтобы избежать психического заболевания, человеку необходимо активно заниматься спортом.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие более 250 тысяч человек. Было выявлено, что, вне зависимости от пола и возраста, физическая нагрузка позволяет поддерживать хорошее настроение и миновать эмоциональные срывы. Результаты своей работы ученые опубликовали в Сети.

Отмечается, что это первый глобальный метаанализ, который доказывает, что физическая активность способствует защите населения от развития депрессии.

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Ученые надеются, что проведенное ими исследование поможет людям, страдающим от психических заболеваний, а также поспособствует популяризации здорового образа жизни.
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 Теги: депрессия, способ

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Сегодня, 19:26 » Автор: Едгар Букмирза
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