Раздел: Медицина
Врачи рассказали, как меньше потеть
Всё большее распространение получают специальные инъекции.
Один из наиболее неприятных дискомфортов у человека выражается в излишней потливости. Медики напоминают, что потливость является естественной функцией системы выделения человеческого организма, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Пот нужен, чтобы организм мог нормально функционировать и очищаться, но в некоторых случаях это превращается в самое настоящее бедствие, которое создает сложности в жизни человека и окружающих.
У избыточного потоотделения в медицине есть название – гипергидроз, который успешно лечится.
Отметим, что потовые железы могут усиленно работать в стрессовых ситуациях, но это еще не гипергидроз. Как только нервная система успокоится, проблема с влажными подмышками решится сама.
Если пот в прямом смысле катится с лица, то, вероятнее всего, речь идет о каком-либо внутреннем заболевании. То есть вести борьбу конкретно с гипергидрозом не имеет никакого смысла, потому как проблема должна решаться в комплексе.
В настоящее время при чрезмерном потении подмышек делается инъекция ботокса в подмышечную впадину. Его действие – полгода, после чего процедура в случае необходимости повторяется.
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Если потоотделение вы можете контролировать, то выход – в использовании специальных антиперспирантах. Если же есть с этим проблемы, то следует обратиться к врачам.
Один из наиболее неприятных дискомфортов у человека выражается в излишней потливости. Медики напоминают, что потливость является естественной функцией системы выделения человеческого организма, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Пот нужен, чтобы организм мог нормально функционировать и очищаться, но в некоторых случаях это превращается в самое настоящее бедствие, которое создает сложности в жизни человека и окружающих.
У избыточного потоотделения в медицине есть название – гипергидроз, который успешно лечится.
Отметим, что потовые железы могут усиленно работать в стрессовых ситуациях, но это еще не гипергидроз. Как только нервная система успокоится, проблема с влажными подмышками решится сама.
Если пот в прямом смысле катится с лица, то, вероятнее всего, речь идет о каком-либо внутреннем заболевании. То есть вести борьбу конкретно с гипергидрозом не имеет никакого смысла, потому как проблема должна решаться в комплексе.
В настоящее время при чрезмерном потении подмышек делается инъекция ботокса в подмышечную впадину. Его действие – полгода, после чего процедура в случае необходимости повторяется.
Читайте также: Названы сроки, за которые усваиваются разные продукты
Если потоотделение вы можете контролировать, то выход – в использовании специальных антиперспирантах. Если же есть с этим проблемы, то следует обратиться к врачам.
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