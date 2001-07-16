Раздел: Медицина
Капустная диета: основные принципы быстрого похудения
Эта доступная диета поможет сбросить значительное количество веса.
Сейчас большую популярность набирают монодиеты — системы питания, основанные на употреблении одного продукта, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Капуста — некалорийный овощ с большим содержанием витаминов В1, В2, В3, Е, Р, РР, Н, а также каротина, провитаминов D и витамина С, превышая количество последнего даже в цитрусовых. Также капуста содержит полезные минералы (фосфор, калий, кальций, цинк, железо, алюминий, марганец), аминокислоты (лизин, треонин, метионин), клетчатку, пантотеновую и фолиевую кислоты. Вдобавок, 100 грамм капусты содержат в себе лишь 25 ккал.
Этот листовой овощ полезен при диабете, болезнях печени и почек, а еще он тормозит развитие опухолей.
Что стоит сделать перед использованием капустной диеты:
Откажись от кондитерских изделий, мучного, выпечки, алкоголя. Также избегай жирные, копченые, слишком соленые или сладкие блюда.
Во время диеты следует поддерживать водный баланс своего тела. Ежедневно рекомендуется выпивать не менее двух литров чистой воды.
Питаться нужно в одно и то же время. При этом специалисты рекомендуют сократить порции, но увеличить количество приемов пищи за день – примерно 4-5 раз.
Не стоит ужинать позже 18.30. А за несколько часов до сна выпивай стакан теплой воды или кефира.
Запрещается заниматься спортом во время этой диеты.
Большинство врачей называют капустный рацион несбалансированным. Поэтому рекомендуется дополнительно приниматься витамины.
Противопоказания. Несмотря на то, что капуста – очень полезный продукт, существуют и противопоказания для тех, кто имеет проблемы с повышенной кислотностью, а также для страдающих от энтеритов, колитов, инфаркта миокарда и диареи.
Основной плюс капустной диеты – это ее эффективность. Ее рекомендуют людям с заболеваниями кишечника, почек, ЖКТ. Такой рацион стимулирует работу кишечника. Помимо лишнего веса твой организм сможет избавиться от токсинов и других вредных веществ.
У капустной диеты существует и ряд недостатков. Один из главных – во время диеты ты можешь испытывать сильный упадок сил, апатию, ухудшения внимания, головные боли и так далее.
Также, во время соблюдения капустной диеты настоятельно рекомендуется подобрать себе комплекс витаминов.
Недельная диета – это отличный способ скинуть семь лишних килограммов. Этот вариант диеты предполагает, что основным блюдом рациона станет суп Щи. Употреблять это блюдо можно в любом количестве.
Первый день — в течении всего дня можно употреблять только Щи и яблоки (зеленые).
Второй день —в это время к основному блюду можно добавить овощи и несколько несоленых картофелин.
Третий день — к супу ты можешь добавить овощи и фрукты, но не бананы и виноград (также нельзя есть те, которые содержат крахмал).
Четвертый день — за день разрешается употребить свое основное блюдо, два банана и один стакан молока.
Пятый день — в этот день тебя ждет разнообразное питание – к супу нужно добавить 400 граммов постного мяса и 4 помидора.
Шестой день — помимо Щей можно есть 200 граммов нежирного мяса, капусту в сыром виде.
Седьмой день — в последний день придется посидеть на супе, гречке и рисе. Каждое блюдо не может превышать 150 граммов.
Также, есть вариант капустной диеты, рассчитанный на 10 дней.
Утро. Зеленый чай или кофе без сахара.
День. Салат из капусты с тертой морковью. Можно заменить квашеной капустой; постное мясо (250 граммов) – куриная грудка, рыба, говядина, кролик; напиток без сахара.
Вечер. Салат со свежей капустой, 2 яйца, одно зеленое яблоко.
За несколько часов до сна можно выпить один стакан нежирного кефира.
Помимо капустной диеты на 7 и на 10 дней, существует рацион, рассчитанный на целый месяц. Для самых стойких. Ниже изложено меню на 7 дней, которое следует соблюдать в течение месяца.
Первый день.
Завтрак – салат, в который должна входить свежая капуста, морковь, горошек и немного оливкового масла. Также в этот день можешь порадовать себя вареной рыбой, черным кофе без сахара.
Второй завтрак — 130 граммов обезжиренного творога, 200 граммов бульона, сваренного на куриной грудке, одно яблоко.
Обед – Суп из белокочанной капусты, 200 граммов отварной или тушеной капусты с добавлением моркови, напиток без сахара.
Ужин – 2 штуки картофеля (отварить), вареная курица (100 граммов), напиток без сахара.
Второй день.
Завтрак — салат (в капустном салате, кстати, содержаться все необходимые тебе в течение дня витамины), кофе без сахара.
Второй завтрак – напиток на кефире (можно смешать с обезжиренным йогуртом).
Обед – суп, сваренный на капусте и курице, на второе – отварная морковь, напиток без сахара.
Ужин – отварная рыба, 2 картофелины в мундире, апельсин.
Третий день.
Завтрак – яично-капустная запеканка, кофе без сахара.
Второй завтрак – гречка, яблоко.
Обед – куриное мясо (150 граммов), салат на основе пекинской капусты (можно добавить огурцы, помидоры), напиток без сахара.
Ужин – 100 граммов винегрета, компот из яблок.
Четвертый день.
Завтрак – обезжиренный кефир, 2 сухарика.
Второй завтрак – салат из капусты и тертой моркови.
Обед – 100 граммов квашеной капусты с добавлением оливкового масла, напиток без сахара.
Ужин – суп из овощной с мясом, 100 граммов капустного салата, напиток без сахара.
Пятый день.
Завтрак – обезжиренный творог, кофе без сахара.
Второй завтрак – капустная запеканка, яблоко, напиток.
Обед – капустный салат с соком лимона, одна диетическая сарделька, сок.
Ужин – отварная рыба, 100 граммов ягод, напиток без сахара.
капуста
Шестой день.
Завтрак – 100 граммов квашеной капусты, 150 граммов отварной курицы.
Второй завтрак – 120 граммов обезжиренного творога.
Обед – щи, цельнозерновой хлеб.
Ужин – 100 граммов нежирной рыбы, салат из свеклы, напиток без сахара.
Седьмой день.
Завтрак – порция гречки на воде, кофе без сахара.
Второй завтрак – салат из фруктов.
Обед – салат из капусты, лука, свеклы, оливкового масла, 100 граммов постного мяса.
Ужин – 2 картофеля, 100 граммов курицы, несладкий напиток.
Капустная диета — сложная, подойдет не всем, но если соблюдать ее правильно, параллельно употребляя комплекс витаминов и большое количество воды, то результаты не заставят себя долго ждать.
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Напомним, что если вы имеете проблемы со здоровьем или ожирение – следует обратиться к врачу-диетологу. На основании анализов он поможет вам составить индивидуальную, правильную диету и, возможно, медикаментозное лечение.
Сейчас большую популярность набирают монодиеты — системы питания, основанные на употреблении одного продукта, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Капуста — некалорийный овощ с большим содержанием витаминов В1, В2, В3, Е, Р, РР, Н, а также каротина, провитаминов D и витамина С, превышая количество последнего даже в цитрусовых. Также капуста содержит полезные минералы (фосфор, калий, кальций, цинк, железо, алюминий, марганец), аминокислоты (лизин, треонин, метионин), клетчатку, пантотеновую и фолиевую кислоты. Вдобавок, 100 грамм капусты содержат в себе лишь 25 ккал.
Этот листовой овощ полезен при диабете, болезнях печени и почек, а еще он тормозит развитие опухолей.
Что стоит сделать перед использованием капустной диеты:
Откажись от кондитерских изделий, мучного, выпечки, алкоголя. Также избегай жирные, копченые, слишком соленые или сладкие блюда.
Во время диеты следует поддерживать водный баланс своего тела. Ежедневно рекомендуется выпивать не менее двух литров чистой воды.
Питаться нужно в одно и то же время. При этом специалисты рекомендуют сократить порции, но увеличить количество приемов пищи за день – примерно 4-5 раз.
Не стоит ужинать позже 18.30. А за несколько часов до сна выпивай стакан теплой воды или кефира.
Запрещается заниматься спортом во время этой диеты.
Большинство врачей называют капустный рацион несбалансированным. Поэтому рекомендуется дополнительно приниматься витамины.
Противопоказания. Несмотря на то, что капуста – очень полезный продукт, существуют и противопоказания для тех, кто имеет проблемы с повышенной кислотностью, а также для страдающих от энтеритов, колитов, инфаркта миокарда и диареи.
Основной плюс капустной диеты – это ее эффективность. Ее рекомендуют людям с заболеваниями кишечника, почек, ЖКТ. Такой рацион стимулирует работу кишечника. Помимо лишнего веса твой организм сможет избавиться от токсинов и других вредных веществ.
У капустной диеты существует и ряд недостатков. Один из главных – во время диеты ты можешь испытывать сильный упадок сил, апатию, ухудшения внимания, головные боли и так далее.
Также, во время соблюдения капустной диеты настоятельно рекомендуется подобрать себе комплекс витаминов.
Недельная диета – это отличный способ скинуть семь лишних килограммов. Этот вариант диеты предполагает, что основным блюдом рациона станет суп Щи. Употреблять это блюдо можно в любом количестве.
Первый день — в течении всего дня можно употреблять только Щи и яблоки (зеленые).
Второй день —в это время к основному блюду можно добавить овощи и несколько несоленых картофелин.
Третий день — к супу ты можешь добавить овощи и фрукты, но не бананы и виноград (также нельзя есть те, которые содержат крахмал).
Четвертый день — за день разрешается употребить свое основное блюдо, два банана и один стакан молока.
Пятый день — в этот день тебя ждет разнообразное питание – к супу нужно добавить 400 граммов постного мяса и 4 помидора.
Шестой день — помимо Щей можно есть 200 граммов нежирного мяса, капусту в сыром виде.
Седьмой день — в последний день придется посидеть на супе, гречке и рисе. Каждое блюдо не может превышать 150 граммов.
Также, есть вариант капустной диеты, рассчитанный на 10 дней.
Утро. Зеленый чай или кофе без сахара.
День. Салат из капусты с тертой морковью. Можно заменить квашеной капустой; постное мясо (250 граммов) – куриная грудка, рыба, говядина, кролик; напиток без сахара.
Вечер. Салат со свежей капустой, 2 яйца, одно зеленое яблоко.
За несколько часов до сна можно выпить один стакан нежирного кефира.
Помимо капустной диеты на 7 и на 10 дней, существует рацион, рассчитанный на целый месяц. Для самых стойких. Ниже изложено меню на 7 дней, которое следует соблюдать в течение месяца.
Первый день.
Завтрак – салат, в который должна входить свежая капуста, морковь, горошек и немного оливкового масла. Также в этот день можешь порадовать себя вареной рыбой, черным кофе без сахара.
Второй завтрак — 130 граммов обезжиренного творога, 200 граммов бульона, сваренного на куриной грудке, одно яблоко.
Обед – Суп из белокочанной капусты, 200 граммов отварной или тушеной капусты с добавлением моркови, напиток без сахара.
Ужин – 2 штуки картофеля (отварить), вареная курица (100 граммов), напиток без сахара.
Второй день.
Завтрак — салат (в капустном салате, кстати, содержаться все необходимые тебе в течение дня витамины), кофе без сахара.
Второй завтрак – напиток на кефире (можно смешать с обезжиренным йогуртом).
Обед – суп, сваренный на капусте и курице, на второе – отварная морковь, напиток без сахара.
Ужин – отварная рыба, 2 картофелины в мундире, апельсин.
Третий день.
Завтрак – яично-капустная запеканка, кофе без сахара.
Второй завтрак – гречка, яблоко.
Обед – куриное мясо (150 граммов), салат на основе пекинской капусты (можно добавить огурцы, помидоры), напиток без сахара.
Ужин – 100 граммов винегрета, компот из яблок.
Четвертый день.
Завтрак – обезжиренный кефир, 2 сухарика.
Второй завтрак – салат из капусты и тертой моркови.
Обед – 100 граммов квашеной капусты с добавлением оливкового масла, напиток без сахара.
Ужин – суп из овощной с мясом, 100 граммов капустного салата, напиток без сахара.
Пятый день.
Завтрак – обезжиренный творог, кофе без сахара.
Второй завтрак – капустная запеканка, яблоко, напиток.
Обед – капустный салат с соком лимона, одна диетическая сарделька, сок.
Ужин – отварная рыба, 100 граммов ягод, напиток без сахара.
капуста
Шестой день.
Завтрак – 100 граммов квашеной капусты, 150 граммов отварной курицы.
Второй завтрак – 120 граммов обезжиренного творога.
Обед – щи, цельнозерновой хлеб.
Ужин – 100 граммов нежирной рыбы, салат из свеклы, напиток без сахара.
Седьмой день.
Завтрак – порция гречки на воде, кофе без сахара.
Второй завтрак – салат из фруктов.
Обед – салат из капусты, лука, свеклы, оливкового масла, 100 граммов постного мяса.
Ужин – 2 картофеля, 100 граммов курицы, несладкий напиток.
Капустная диета — сложная, подойдет не всем, но если соблюдать ее правильно, параллельно употребляя комплекс витаминов и большое количество воды, то результаты не заставят себя долго ждать.
Читайте также: Эта еда поможет отбелить зубы
Напомним, что если вы имеете проблемы со здоровьем или ожирение – следует обратиться к врачу-диетологу. На основании анализов он поможет вам составить индивидуальную, правильную диету и, возможно, медикаментозное лечение.
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