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Раздел: Медицина  
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Японцы придумали новый способ лечения рака

Японцы придумали новый способ лечения ракаТехнология рентгеновского телескопа исследовала самые дальние уголки Вселенной, теперь она будет использоваться для исследования раковых опухолей, заявляют ученые из Японии.

Как передает grifonsoft.ru, японское агентство аэрокосмических исследований JAXA, которое сотрудничает с Университетом Токио и Университетом Кейо, планирует разработать микроскоп для обнаружения труднодоступных раковых клеток на основе технологии, которые используются для рентгеновского астрономического спутника Hitomi, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.

Проект направлен на создание медицинского микроскопа в 50 раз точнее, чем существующее оборудование для выявления раковых стволовых клеток в опухолях. Ученые намерены разработать прототип в течение двух-трех лет.

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«Крайне редко, что технология космических наблюдений связана с клинической медициной. Однако мы ожидает, что новый проект принесет эпохальное достижение в современной науке и поможет учёным побороть рак», — сказал генеральный директор Института космических наук JAXA Саку Цунета.
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 Теги: рак, телескоп, лечение, Япония

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Сегодня, 11:39 » Автор: Алена Шимко
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