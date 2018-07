В США создали препарат против ожирения из перца чили

Новый препарат получил название метабоцин (Metabocin). Средство протестировали на мышах, в рационе которых преобладала насыщенная жирами пища. Результаты работы ученые представят на ежегодном собрании Общества по изучению пищевого поведения (Society for the Study of Ingestive Behavior) во Флориде.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на NAKED-SCIENCE.RU Метабоцин взаимодействует с рецептором TRPV1, этот белок наиболее известен как часть систем регуляции температуры тела и восприятия боли, в том числе жжения, вызванного капсаицином. Кроме того, он присутствует на мембранах клеток жировой ткани, адипоцитов. Капсаицин в составе нового препарата активирует этот рецептор, воздействуя на клетки белой жировой ткани — к этому типу относится большая часть жира в организме человека. Под воздействием капсаицина белая ткань начинает перерождаться в другой тип жира — бурую жировую ткань. Этот тип ткани защищает организм от переохлаждения, способствуя выделению тепла. По словам ученых, тот же процесс позволяет сжигать жир, не давая откладываться излишкам белой ткани.Препарат испытали на лабораторных мышах, которых кормили высококалорийной пищей. В течение восьми месяцев к корму животных добавляли метабоцин. Средство не заставляло мышей есть меньше, но при этом сдерживало набор лишнего веса. Кроме того, метабоцин препятствовал росту уровня глюкозы, аланинаминотрансферазы и холестерина в крови — при ожирении концентрация этих веществ в крови повышается. Препарат не вызвал у грызунов заметных побочных эффектов.Исследователи подчеркивают: хотя капсаицин оказался эффективен, острую пищу, приправленную перцем, нельзя считать самостоятельным средством для снижения веса. Большая часть капсаицина, поступающего с пищей, не усваивается организмом, поэтому острые блюда не могут заменить другие способы похудения. Вещество в составе препарата специально модифицировали, чтобы оно эффективно воздействовало на рецепторы.Ранее исследователи выяснили, что регулярное употребление красного перца связано со снижением риска общей смертности.