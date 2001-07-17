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Раздел: Медицина  
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Эксперт рассказал, почему возникает зависимость от сладкого

Эксперт рассказал, почему возникает зависимость от сладкого Патологическая тяга к сладкому может навредить организму.

Сладости…Кто их не любит?! Пожалуй, большинство людей на планете не прочь полакомиться вкусным десертом. Избыток сладкого в рационе, приводит ко многим неприятным последствиям, например, увеличению цифры на весах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

А вы знаете, почему хочется сладкого? Возможно, это не всегда пищевая привычка, а сигнал организма о нехватке важных веществ. А может повышенный интерес к шоколадкам и пирожным объясняется причинами психологического характера? На эти вопросы ответили диетологи.

1. Неправильный режим питания вызывает частые приступы голода. Например, организм получает недостаточное количество калорий в течение дня или у вас слишком большие интервалы между приёмами пищи. В эти моменты снижается уровень глюкозы в крови и организм вам сигнализирует: «Пополни мои запасы энергии!». После употребления в пищу простых углеводов уровень глюкозы поднимается быстрее. Постарайтесь питаться каждые 3-4 часа, чтобы обмен веществ функционировал правильно.

2. Бывают случаи, когда сладкого хочется после тренировки. Во время занятий сжигается накопленный в печени гликоген, и снижение его уровня посылает импульс в мозг о пополнении истраченных запасов. Если после интенсивной тренировки вы посматриваете на шоколадку, не грешите, съешьте сложных углеводов.

3. Одна из причин тяги к сладкому – грибковая инфекция в кишечнике, а именно переизбыток микроорганизмов рода Candida. Вместе с другими организмами они образуют естественную микрофлору кишечника. Когда мы здоровы, они для нас не опасны. Однако, из-за снижения иммунитета, вызванного хроническим стрессом, приёмом антибиотиков или перенесённым заболеванием происходит нарушения баланса микрофлоры кишечника, и эти организмы начинают бесконтрольно размножаться. А питаются они простыми углеводами (глюкоза, сахароза, сукроза).

4. Неопределимое желание сладкого может сигнализировать о недостатке таких питательных веществ, как магний, фосфор, хром или триптофан.

5. Иногда мы едим сладкое, чтобы улучшить своё настроение. После лакомств мгновенно поднимается уровень глюкозы в крови и в организме повышается выработка эндорфинов – гормонов счастья. Неудивительно, что некоторые люди тянуться к сладкому, когда находятся в состоянии стресса (даже бессознательного) и нуждаются в утешении.

Ищите здоровые способы повысить гормон счастья, например, физическая активность, смех или секс.

6. Конфеты – это привычка. Как уже не раз упоминалось в статье, сладости поднимают уровень сахара в организме. Быстро увеличиваются и показатели инсулина, а потом также резко и падают. В момент внезапного падения сахара мы ощущаем голод на сладости. Возникает порочный круг. Выход – избавляйтесь от вредной привычки.

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7. Имея много свободного времени, мы интуитивно стремимся использовать его на удовольствия. Смотрите телевизор? Почему не съесть пирог с чаем. Встретились с подругой? Кофе с пирожным скрасит вашу беседу. Здесь ключевое слово – умеренность, чтобы потом не было мучительно больно от последствий переедания сладким.
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 Теги: сладости, зависимость

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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