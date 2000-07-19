» » В украинских аптеках запретили продажу популярного препарата
Раздел: Медицина  
0

В украинских аптеках запретили продажу популярного препарата

В украинских аптеках запретили продажу популярного препарата С аптечных полок пропадет "Кальций-Д3 Никомед Форте".

Украина временно запретили "Кальций-Д3 Никомед Форте" (таблетки жевательные, 60 таблеток в упаковке), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.

Об этом рассказали в пресс-службе Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.

Это решение принято на основании срочных сообщений от Госслужбы в Черниговской области и Киеве и негативных выводов о качестве.

Читайте также: Названы самые эффективные продукты против изжоги

В сообщении говорится и о несоответствии требованиям регистрационного удостоверения по показателям "идентификация" и "количественное определение".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: аптеки, запрет

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
     1111
     0

Похожие новости по теме

В Украине запретили популярное лекарство В Украине запретили популярное лекарство

Решение было принято на основании установления факта несоответствия требованиям метода контроля качества.

В Украине запретили популярное лекарство В Украине запретили популярное лекарство

В Украине запретили «Бисептол».

В Украине запретили популярное российское лекарство В Украине запретили популярное российское лекарство

Из украинских аптек исчезнет препарат для повышения иммунитета.

В Украине запретили популярное лекарство В Украине запретили популярное лекарство

В Украине запретили продажу популярного антибиотика "Офлоксин".

В Украине запретили популярное лекарство В Украине запретили популярное лекарство

Украина запретила продажу "Мезима".

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх