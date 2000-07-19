Раздел: Медицина
Преждевременная смерть от ожирения: миф или реальность
Согласно результатам исследования, само по себе ожирение, не сопровождающееся другими нарушениями обмена веществ, не приводит к преждевременной смерти.
К такому выводу пришли канадские ученые из Йорского университета после завершения масштабного эксперимента, растянувшегося на 13 лет, в котором приняли участие более 50 тысяч волонтеров, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
В рамках эксперимента участников разделили на группы в соответствии с признаками, отвечающими разнообразным факторам избыточного веса, при этом основным среди них был признан особенность обмена веществ. Именно этот фактор заложили в основу научного исследования.
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В итоге специалисты выяснили, что смертность в группе с волонтерами, страдающими от ожирения без метаболических нарушений, не превышает показатели, полученные в контрольной группе здоровых и стройных людей. Тогда как даже наличие одного метаболического нарушения увеличивает риск преждевременной кончины в несколько раз.
К такому выводу пришли канадские ученые из Йорского университета после завершения масштабного эксперимента, растянувшегося на 13 лет, в котором приняли участие более 50 тысяч волонтеров, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
В рамках эксперимента участников разделили на группы в соответствии с признаками, отвечающими разнообразным факторам избыточного веса, при этом основным среди них был признан особенность обмена веществ. Именно этот фактор заложили в основу научного исследования.
Читайте также: Преждевременная смерть: кто в зоне риска
В итоге специалисты выяснили, что смертность в группе с волонтерами, страдающими от ожирения без метаболических нарушений, не превышает показатели, полученные в контрольной группе здоровых и стройных людей. Тогда как даже наличие одного метаболического нарушения увеличивает риск преждевременной кончины в несколько раз.
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