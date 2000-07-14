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Раздел: Медицина  
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Названы болезни, появляющиеся от неправильно подобранной обуви

Названы болезни, появляющиеся от неправильно подобранной обувиНеправильно подобранная обувь может испортить жизнь.

Она способна не только испортить стильный комплект, но и подчеркнуть те недостатки фигуры, которые хотелось бы скрыть, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.

Плоскостопие и грыжа
Самая удобная летняя обувь на плоской подошве. Но именно она может спровоцировать следующие заболевания: поперечно-продольное плоскостопие, патологические изменения в ахилловом сухожилии, искривление пальцев стопы, формирование межпозвонковых грыж. Чередуй обувь на плоской подошве, с каблуком 3-4 сантиметра, такой вариант обезопасит тебя от болезней.

Грибковая инфекция
Причина появления неприятного запаха ног, а вместе с ним и грибка — пот. Влага образуется в плотно закрытой обуви или в изделиях из некачественного материала. Чем чаще ты будешь носишь такую обувь, например, кеды на резиновой подошве, тем быстрее заработаешь грибок. Альтернатива есть всегда: материал верха обуви — хлопок или кожа, подошва упругая (ортопедическая).

Варикозное расширение вен
Открытые босоножки на высоком каблуке — прямая дорога к варикозу. Заболевание появляется в результате нарушения кровообращения. При ношении каблука смещается центр тяжести, кровь поступает в нижние конечности с перебоями. Если очень хочется пройтись грациозной походкой на высоких каблуках, то выбирай босоножки закрытые сзади (на платформе), чтобы стопа плотно фиксировалась ремешками.

Травмы стопы
Шлепанцы и любая обувь на плоской подошве — идеальный вариант попасть на прием к травматологу. Чем тоньше прослойка между стопой и поверхностью земли, тем больше вероятность нанести вред своим ножкам. Не носи такую обувь постоянно. Отдавай предпочтение моделям со средней высотой подошвы.

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Мозоли
Мозоли появляются от новой обуви или старой уже деформированной. Если ты заранее позаботишься о своих ногах, то сможешь уберечь их от болезненных мозолей.
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 Теги: обувь, ноги, здоровье, болезни

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Сегодня, 16:41 » Автор: Алена Шимко
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