Раздел: Медицина
Названы болезни, появляющиеся от неправильно подобранной обуви
Неправильно подобранная обувь может испортить жизнь.
Она способна не только испортить стильный комплект, но и подчеркнуть те недостатки фигуры, которые хотелось бы скрыть, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
Плоскостопие и грыжа
Самая удобная летняя обувь на плоской подошве. Но именно она может спровоцировать следующие заболевания: поперечно-продольное плоскостопие, патологические изменения в ахилловом сухожилии, искривление пальцев стопы, формирование межпозвонковых грыж. Чередуй обувь на плоской подошве, с каблуком 3-4 сантиметра, такой вариант обезопасит тебя от болезней.
Грибковая инфекция
Причина появления неприятного запаха ног, а вместе с ним и грибка — пот. Влага образуется в плотно закрытой обуви или в изделиях из некачественного материала. Чем чаще ты будешь носишь такую обувь, например, кеды на резиновой подошве, тем быстрее заработаешь грибок. Альтернатива есть всегда: материал верха обуви — хлопок или кожа, подошва упругая (ортопедическая).
Варикозное расширение вен
Открытые босоножки на высоком каблуке — прямая дорога к варикозу. Заболевание появляется в результате нарушения кровообращения. При ношении каблука смещается центр тяжести, кровь поступает в нижние конечности с перебоями. Если очень хочется пройтись грациозной походкой на высоких каблуках, то выбирай босоножки закрытые сзади (на платформе), чтобы стопа плотно фиксировалась ремешками.
Травмы стопы
Шлепанцы и любая обувь на плоской подошве — идеальный вариант попасть на прием к травматологу. Чем тоньше прослойка между стопой и поверхностью земли, тем больше вероятность нанести вред своим ножкам. Не носи такую обувь постоянно. Отдавай предпочтение моделям со средней высотой подошвы.
Читайте также: Названы самое распространенные женские болезни
Мозоли
Мозоли появляются от новой обуви или старой уже деформированной. Если ты заранее позаботишься о своих ногах, то сможешь уберечь их от болезненных мозолей.
Она способна не только испортить стильный комплект, но и подчеркнуть те недостатки фигуры, которые хотелось бы скрыть, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
Плоскостопие и грыжа
Самая удобная летняя обувь на плоской подошве. Но именно она может спровоцировать следующие заболевания: поперечно-продольное плоскостопие, патологические изменения в ахилловом сухожилии, искривление пальцев стопы, формирование межпозвонковых грыж. Чередуй обувь на плоской подошве, с каблуком 3-4 сантиметра, такой вариант обезопасит тебя от болезней.
Грибковая инфекция
Причина появления неприятного запаха ног, а вместе с ним и грибка — пот. Влага образуется в плотно закрытой обуви или в изделиях из некачественного материала. Чем чаще ты будешь носишь такую обувь, например, кеды на резиновой подошве, тем быстрее заработаешь грибок. Альтернатива есть всегда: материал верха обуви — хлопок или кожа, подошва упругая (ортопедическая).
Варикозное расширение вен
Открытые босоножки на высоком каблуке — прямая дорога к варикозу. Заболевание появляется в результате нарушения кровообращения. При ношении каблука смещается центр тяжести, кровь поступает в нижние конечности с перебоями. Если очень хочется пройтись грациозной походкой на высоких каблуках, то выбирай босоножки закрытые сзади (на платформе), чтобы стопа плотно фиксировалась ремешками.
Травмы стопы
Шлепанцы и любая обувь на плоской подошве — идеальный вариант попасть на прием к травматологу. Чем тоньше прослойка между стопой и поверхностью земли, тем больше вероятность нанести вред своим ножкам. Не носи такую обувь постоянно. Отдавай предпочтение моделям со средней высотой подошвы.
Читайте также: Названы самое распространенные женские болезни
Мозоли
Мозоли появляются от новой обуви или старой уже деформированной. Если ты заранее позаботишься о своих ногах, то сможешь уберечь их от болезненных мозолей.
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