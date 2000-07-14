Раздел: Медицина
Медики назвали продукт, значительно продлевающий жизнь
Потребление рыбы снижает смертность от всех причин.
Группа китайских ученых выяснила, что потребление рыбы и других продуктов, богатых омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами, связано со снижением смертности от всех причин, причем как у мужчин, так и у женщин.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.
Это подтвердили наблюдения за более чем 420 тысячами человек, собранные в за 16 лет. Исследование опубликовано в Journal of Internal Medicine.
Большинство рекомендаций по здоровому питанию (как любительские, так и составленные диетологами) включают потребление рыбы, в особенности — рыбы жирных морских сортов. Она богата омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами (омега-3-ПНЖК), которые входят в состав так называемых незаменимых жирных кислот, принимающих активное участие в метаболизме человека. Повышенный прием продуктов, содержащих омега-3-ПНЖК, также снижает уровень холестерина в крови и даже повышает эффективность приема антидепрессантов.
Тем не менее до сих пор не была проверена взаимосвязь между потреблением рыбы и омега-3-ПНЖК и продолжительностью жизни. Исправить это решила группа ученых под руководством Цзинцзиня Цзяо (Jingjing Jiao) из Чжэцзянского университета. Для этого они проанализировали данные о питании и здоровье 421309 людей (240729 мужчин и 180580 женщин). В среднем мужчины употребляли 14,56 грамма рыбы в день, а женщины — 10,89 грамма.
В среднем люди были под наблюдением 16 лет. За это время от различных причин умерли 54 тысячи мужчин и почти 31 тысяча женщин, при этом потребление большого количества рыбы и омега-3-ПНЖК было связано (p < 0,0001) с пониженной смертностью. Ученые подсчитали, что мужчины, которые потребляли больше всего (по сравнению с остальными участниками наблюдений) рыбы, в среднем на 10 процентов реже умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и на 37 процентов реже — от болезней печени. Что касается женщин, то среди любительниц рыб было на 38 процентов меньше случаев смерти от болезни Альцгеймера.
Стоит отметить, что способ приготовления рыбы также влиял на взаимосвязь между ее потреблением и смертностью, но только для женщин: потребление жареной рыбы было связано (p = 0,011) с повышенной смертностью от всех причин. Для мужчин такой зависимости обнаружено не было.
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Авторы пришли к выводу, что потребление рыбы и омега-3-ПНЖК положительно влияет на здоровье и снижение риска смерти от различных причин. Разумеется, потреблять рыбу необходимо только в отсутствии противопоказаний и аллергических реакций: другими источниками омега-3-ПНЖК могут быть, к примеру, льняное масло, семена чиа, шпинат и морские водоросли.
Группа китайских ученых выяснила, что потребление рыбы и других продуктов, богатых омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами, связано со снижением смертности от всех причин, причем как у мужчин, так и у женщин.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.
Это подтвердили наблюдения за более чем 420 тысячами человек, собранные в за 16 лет. Исследование опубликовано в Journal of Internal Medicine.
Большинство рекомендаций по здоровому питанию (как любительские, так и составленные диетологами) включают потребление рыбы, в особенности — рыбы жирных морских сортов. Она богата омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами (омега-3-ПНЖК), которые входят в состав так называемых незаменимых жирных кислот, принимающих активное участие в метаболизме человека. Повышенный прием продуктов, содержащих омега-3-ПНЖК, также снижает уровень холестерина в крови и даже повышает эффективность приема антидепрессантов.
Тем не менее до сих пор не была проверена взаимосвязь между потреблением рыбы и омега-3-ПНЖК и продолжительностью жизни. Исправить это решила группа ученых под руководством Цзинцзиня Цзяо (Jingjing Jiao) из Чжэцзянского университета. Для этого они проанализировали данные о питании и здоровье 421309 людей (240729 мужчин и 180580 женщин). В среднем мужчины употребляли 14,56 грамма рыбы в день, а женщины — 10,89 грамма.
В среднем люди были под наблюдением 16 лет. За это время от различных причин умерли 54 тысячи мужчин и почти 31 тысяча женщин, при этом потребление большого количества рыбы и омега-3-ПНЖК было связано (p < 0,0001) с пониженной смертностью. Ученые подсчитали, что мужчины, которые потребляли больше всего (по сравнению с остальными участниками наблюдений) рыбы, в среднем на 10 процентов реже умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и на 37 процентов реже — от болезней печени. Что касается женщин, то среди любительниц рыб было на 38 процентов меньше случаев смерти от болезни Альцгеймера.
Стоит отметить, что способ приготовления рыбы также влиял на взаимосвязь между ее потреблением и смертностью, но только для женщин: потребление жареной рыбы было связано (p = 0,011) с повышенной смертностью от всех причин. Для мужчин такой зависимости обнаружено не было.
Читайте также: Медики рассказали, кому вредно есть помидоры
Авторы пришли к выводу, что потребление рыбы и омега-3-ПНЖК положительно влияет на здоровье и снижение риска смерти от различных причин. Разумеется, потреблять рыбу необходимо только в отсутствии противопоказаний и аллергических реакций: другими источниками омега-3-ПНЖК могут быть, к примеру, льняное масло, семена чиа, шпинат и морские водоросли.
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