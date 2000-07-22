» » Названа опасность зубной пасты 
Раздел: Медицина  
0

Названа опасность зубной пасты 

Названа опасность зубной пасты  Химическое вещество может быть связано с диабетом.

Ученые из Техасского университета в США выяснили, что диоксид титана E171, содержащийся в зубной пасте и косметике, может вызвать сахарный диабет второго типа, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА НОВОСТИ.

Отмечается, что это химическое вещество широко используется в пищевой промышленности и косметологии за его свойство придавать предметам белоснежный цвет. Кроме того, оно считается безвредным для человека.

О свойствах E171 стало известно в середине XX века, когда он пришел на смену вредным красителям на основе свинца, а в 1970-х его производство стало массовым. Именно с этого времени, по словам ученых, количество заболеваний диабетом второго типа выросло в четыре раза. Таким образом, они посчитали, что это химическое вещество может быть связано с диабетом.

Чтобы подтвердить свои догадки, ученые провели исследование на группе из 11 добровольцев, у которых взяли образцы ткани поджелудочной железы. В результате, у восьми человек в анализах был обнаружен диоксид титана и все они болели диабетом второго типа, а остальные трое были здоровы и в их анализах это химическое вещество не содержалось.

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что диоксид титана может быть одним из веществ, которое способно вызывать сахарный диабет второго типа. Теперь ученые хотят проверить выводы своих исследований на больших группах людей.

Читайте также: Потрясающие способы использования зубной пасты. Фото

Сахарный диабет второго типа — это метаболическое заболевание, развивающееся вследствие сниженной чувствительности тканей к действию инсулина. На настоящий момент более 422 миллионов человек в мире болеют диабетом, причем у 90 процентов из них наблюдается именно диабет второго типа.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: зубная паста, опасность

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:16 » Автор: Едгар Букмирза
     491
     0

Похожие новости по теме

Вещество из состава зубной пасты провоцирует появление диабета, - ученые Вещество из состава зубной пасты провоцирует появление диабета, - ученые

В авторитетном медицинском журнале опубликовали данные исследования.

Ученые назвали продукты, которые могут спровоцировать диабет Ученые назвали продукты, которые могут спровоцировать диабет

Все дело в пищевых красителях.

Медики рассказали, какие продукты могут привести к диабету Медики рассказали, какие продукты могут привести к диабету

К диабету приводит добавка Е171.

Ученые назвали болезнь, сигнализирующую о риске рака Ученые назвали болезнь, сигнализирующую о риске рака

Большей опасности были подвержены пациенты с диабетом.

Ученые выяснили, кто чаще всего болеет диабетом Ученые выяснили, кто чаще всего болеет диабетом

Оказывается, главный фактор развития сахарного диабета второго типа – страх потерять работу

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх