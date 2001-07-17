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Раздел: Медицина  
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Врачи рассказали, что хорошего в безалкогольном пиве

Врачи рассказали, что хорошего в безалкогольном пиве Мало кто знал об этих свойствах напитка.

Употребление пива, как и употребление абсолютно любого спиртосодержащего напитка, связано с некоторыми рисками для здоровья, однако у пива, как установили ученые из Мексики, есть и положительные стороны — оно, в частности, может защищать организм от сердечно-сосудистых болезней, а также помогать в борьбе с ожирением, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

«Определенной пользой обладает и обычное пиво, но лучше все-таки употреблять безалкогольное. Его объем, при этом, должен строго контролироваться — то есть, не стоит пить пиво слишком часто, вне зависимости от его типа», — отмечают мексиканские исследователи.

Так каким же образом пиво защищает человека от проблем с сердечно-сосудистой системой? Ученые говорят, что комплекс веществ, на основе которых делают пиво, воздействует на все ключевые системы организма, однако самый ощутимый эффект оказывается на сердце, сосуды и, например, поджелудочную железу.

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Как итог — пиво не только защищает сердце и сосуды от хронических заболеваний, но и способствует активизации поджелудочной железы и нормализации обменных процессов. Тут-то и кроется способность пива защищать организм от образования лишнего веса.
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 Теги: безалкогольное пиво, польза

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Сегодня, 08:51 » Автор: Евгений Шевченко
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