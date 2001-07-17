Раздел: Медицина
Названы женские болезни, которые можно вылечить оргазмом
Оргазмам улучшается циркуляция крови.
Названы лечебные свойства оргазма для женщин. Как известно, секс укрепляет не только женское здоровье, но и мужское, а его длительное отсутствие может нанести вред организму.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Медики для МедикФорума рассказали, какое воздействие оказывает оргазм на женское здоровье. Испытав сексуальное наслаждение иммунитет женщины укрепляется, следовательно, секс помогает выздоравливать. Также оргазм приводит в норму менструальный цикл, а как следствие увеличиваются шансы на оплодотворение, и ликвидирует менструальные синдромы, тошноту, судороги, головную боль и боли других органов. Как поясняют медики, во время оргазма в матке сокращаются мышцы, при этом в головном мозге высвобождаются химические вещества, облегчающие боль.
Благодаря оргазмам улучшается циркуляция крови, а это, в свою очередь, помогает работе сердечно-сосудистой системе. В первую очередь улучшается поступление крови к органам малого таза, возможно снижение риска появления варикоза. Также улучшенное кровообращение благодаря сексу дает возможность избежать появления тромбов. Помимо этого, дыхание во время оргазма благотворно влияет на работу легких.
Если женщина регулярно испытывает оргазм, то это позволяет ей оставаться молодой, здоровой, красивой, а также повышается самооценка и улучшается психологическое состояние.
Читайте также: Названы самые распространенные женские болезни
Стоит отметить, что отсутствие секса тоже оказывает большое влияние на человеческий организм. Женщина без оргазма также страдает, как и мужчина.
Названы лечебные свойства оргазма для женщин. Как известно, секс укрепляет не только женское здоровье, но и мужское, а его длительное отсутствие может нанести вред организму.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Медики для МедикФорума рассказали, какое воздействие оказывает оргазм на женское здоровье. Испытав сексуальное наслаждение иммунитет женщины укрепляется, следовательно, секс помогает выздоравливать. Также оргазм приводит в норму менструальный цикл, а как следствие увеличиваются шансы на оплодотворение, и ликвидирует менструальные синдромы, тошноту, судороги, головную боль и боли других органов. Как поясняют медики, во время оргазма в матке сокращаются мышцы, при этом в головном мозге высвобождаются химические вещества, облегчающие боль.
Благодаря оргазмам улучшается циркуляция крови, а это, в свою очередь, помогает работе сердечно-сосудистой системе. В первую очередь улучшается поступление крови к органам малого таза, возможно снижение риска появления варикоза. Также улучшенное кровообращение благодаря сексу дает возможность избежать появления тромбов. Помимо этого, дыхание во время оргазма благотворно влияет на работу легких.
Если женщина регулярно испытывает оргазм, то это позволяет ей оставаться молодой, здоровой, красивой, а также повышается самооценка и улучшается психологическое состояние.
Читайте также: Названы самые распространенные женские болезни
Стоит отметить, что отсутствие секса тоже оказывает большое влияние на человеческий организм. Женщина без оргазма также страдает, как и мужчина.
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