Названы женские болезни, которые можно вылечить оргазмом

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Интересный факт выявили учёные из Нидерландов — если на женских ножках во время секса надеты носочки, то оргазма она достигнет намного быстрее, чем та, которая будет полностью оголённой. Сотрудники одного из нидерландских университетов провели ряд исследований, по результатам которых, собственно, и были получены такие