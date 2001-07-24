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Раздел: Медицина  
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Ученые опровергли известное свойство кофе

Ученые опровергли известное свойство кофе Как выяснилось, кофе лишь незначительно влияет на аппетит.

В утверждения о пользе кофеина в деле ускорения метаболизма и жиросжигания можно больше не верить. Ряд последних исследований свидетельствует, что способности этого стимулятора в деле похудения явно преувеличены, утверждается в публикации издания Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Health Info.

Если кофеин и оказывает влияние на аппетит, подавляя его, эффект все равно длится недолго, заявили ученые. По их словам, воспринимать кофеин как инструмент для снижения веса - это явная ошибка.

В пользу такого мнения специалистов говорят результаты эксперимента с участием 50 человек в возрасте от 18 до 50 лет без проблем со здоровьем. Испытуемые в произвольном порядке пили в начале дня напитки, содержащие как кофеин, так и плацебо.

Оказалось, что те, кто пил кофеинизированные напитки, съедали после этого за завтраком меньше калорий по сравнению с теми, кому доставалось плацебо. Но разрыв в показателях калорийности был не слишком серьезный. Так, участники, употреблявшие среднюю дозу кофеина, съедали за завтраком, в среднем, 650 килокалорий, не получавшие кофеина - 721 килокалорию, употреблявшие самую большую дозу кофеина – 715 килокалорий.

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Но после завтрака в течение дня разница в калориях практически исчезала - все участники начинали употреблять примерно сопоставимые объемы пищи, причем независимо от индекса массы тела. О какой похудении тут могла идти речь?
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 Теги: кофе, аппетит

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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