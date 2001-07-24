Ученые опровергли известное свойство кофе

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Учёные сделали неожиданное заявление по поводу влияния кофеина на организм человека, чему поспособствовали тщательные исследования. Как мы давно уже знаем, кофеин не слишком полезный продукт, по крайней мере, медики постоянно настаивают на том, чтобы люди старались меньше пить кофе и другие напитки, содержащие кофеин. А теперь