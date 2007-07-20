Раздел: Медицина
Медики подсказали, как защитить сосуды от образования тромбов
Раскрыты полезные свойства овсянки.
Зерна овса – богатейший источник витаминов (особенно группы В), минералов, органических кислот, сложных углеводов, белка, протеина и клетчатки.
Поэтому пользу этого доступного продукта переоценить просто невозможно, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Что же произойдет с телом, если регулярно включать этот продукт в рацион?
Диетологи утверждают, что регулярное употребление ов24aptekaсяной каши благотворно сказывается на процессе похудения, помогая мягко и без вреда для организма избавиться от лишнего веса наряду с регулярными физическими нагрузками и рациональным питанием.
Даже небольшая порция овсяной каши поможет минимум на 2 – 3 часа забыть о чувстве голода, которое преследует худеющих людей постоянно. А все благодаря тому, что усвоение питательных веществ, содержащихся в овсянке, происходит намного медленнее по сравнению с другими продуктами.
Употребление овсяной каши снижает уровень холестерина в крови, что уменьшает риск образования тромбов.
Обладая обволакивающим и противовоспалительным действием, овсянка благоприятно воздействует на стенки желудка и помогает устранить желудочные боли.
Овсяная каша понижает концентрацию сахара в крови, поэтому в обязательном порядке входит в меню тех, кто страдает сахарным диабетом.
Цельнозерновой овес содержит антиоксиданты, выводящие токсины и свободные радикалы из организма, что благоприятно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, а также предупреждает развитие онкологических заболеваний.
Кальций и фтор, содержащиеся в овсяной каше, способствуют укреплению костей и опорно-двигательного аппарата. Биотин устраняет мышечные боли.
Овес нормализует работу печени, почек и щитовидной железы.
Овсянка содержит большое количество цинка, необходимого для поддержания иммунитета, улучшения обмена веществ, а также защиты от инфекционных заболеваний.
Магний благотворно влияет на работу нервной системы, улучшает умственную деятельность, память и внимание.
Мягко очищая организм от вредных веществ, овсянка помогает устранить акне, угревую сыпь, черные точки, покраснение кожи и отеки. Волосы становятся мягкими и шелковистыми, а ногти крепкими и плотными.
Съедая овсяную кашу за завтраком, можно нормализовать ночной сон, поскольку этот продукт способствует увеличению выработки серотонина и мелатонина, регулирующих процесс засыпания и качество сна.
Несмотря на всю свою пользу, овсянка может нанести вред организму. Так, этот продукт противопоказан больным целиакией, характеризующейся непереносимостью глютена, содержащегося в овсе.
Читайте также: Названы лучшие продукты для продления жизни
Кроме того, гастроэнтерологи говорят о том, что ежедневное употребление овсяной каши способствует нарушению усвоения и вымыванию кальция и витамина D из организма, а всему виной фитиновая кислота, содержащаяся в продукте. По этой причине рекомендуется включать овсяную кашу в рацион не чаще трех раз в неделю.
Зерна овса – богатейший источник витаминов (особенно группы В), минералов, органических кислот, сложных углеводов, белка, протеина и клетчатки.
Поэтому пользу этого доступного продукта переоценить просто невозможно, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Что же произойдет с телом, если регулярно включать этот продукт в рацион?
Диетологи утверждают, что регулярное употребление ов24aptekaсяной каши благотворно сказывается на процессе похудения, помогая мягко и без вреда для организма избавиться от лишнего веса наряду с регулярными физическими нагрузками и рациональным питанием.
Даже небольшая порция овсяной каши поможет минимум на 2 – 3 часа забыть о чувстве голода, которое преследует худеющих людей постоянно. А все благодаря тому, что усвоение питательных веществ, содержащихся в овсянке, происходит намного медленнее по сравнению с другими продуктами.
Употребление овсяной каши снижает уровень холестерина в крови, что уменьшает риск образования тромбов.
Обладая обволакивающим и противовоспалительным действием, овсянка благоприятно воздействует на стенки желудка и помогает устранить желудочные боли.
Овсяная каша понижает концентрацию сахара в крови, поэтому в обязательном порядке входит в меню тех, кто страдает сахарным диабетом.
Цельнозерновой овес содержит антиоксиданты, выводящие токсины и свободные радикалы из организма, что благоприятно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, а также предупреждает развитие онкологических заболеваний.
Кальций и фтор, содержащиеся в овсяной каше, способствуют укреплению костей и опорно-двигательного аппарата. Биотин устраняет мышечные боли.
Овес нормализует работу печени, почек и щитовидной железы.
Овсянка содержит большое количество цинка, необходимого для поддержания иммунитета, улучшения обмена веществ, а также защиты от инфекционных заболеваний.
Магний благотворно влияет на работу нервной системы, улучшает умственную деятельность, память и внимание.
Мягко очищая организм от вредных веществ, овсянка помогает устранить акне, угревую сыпь, черные точки, покраснение кожи и отеки. Волосы становятся мягкими и шелковистыми, а ногти крепкими и плотными.
Съедая овсяную кашу за завтраком, можно нормализовать ночной сон, поскольку этот продукт способствует увеличению выработки серотонина и мелатонина, регулирующих процесс засыпания и качество сна.
Несмотря на всю свою пользу, овсянка может нанести вред организму. Так, этот продукт противопоказан больным целиакией, характеризующейся непереносимостью глютена, содержащегося в овсе.
Читайте также: Названы лучшие продукты для продления жизни
Кроме того, гастроэнтерологи говорят о том, что ежедневное употребление овсяной каши способствует нарушению усвоения и вымыванию кальция и витамина D из организма, а всему виной фитиновая кислота, содержащаяся в продукте. По этой причине рекомендуется включать овсяную кашу в рацион не чаще трех раз в неделю.
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