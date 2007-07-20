Раздел: Медицина
Врачи назвали самый полезный фрукт для здоровья сердца
Почему полезно ежедневно есть яблоки.
Британские ученые посоветовали включить в рацион питания яблоки всем желающим снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Об этом сообщил сайт Оксфордского университета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Медики подчеркивают, что высокое содержание калия и железа в яблоках помогает укрепить иммунитет и избежать болезней сердца.
Исследование показало, что любители яблок в среднем страдают от заболеваний сердечнососудистой системы на 12% реже остальных людей.
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По словам специалистов, зеленые яблоки чрезвычайно полезны при анемии, а красные снижают вероятность гипертонии.
Британские ученые посоветовали включить в рацион питания яблоки всем желающим снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Об этом сообщил сайт Оксфордского университета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Медики подчеркивают, что высокое содержание калия и железа в яблоках помогает укрепить иммунитет и избежать болезней сердца.
Исследование показало, что любители яблок в среднем страдают от заболеваний сердечнососудистой системы на 12% реже остальных людей.
Читайте также: Медики подсказали, какими продуктами можно заменить мясо
По словам специалистов, зеленые яблоки чрезвычайно полезны при анемии, а красные снижают вероятность гипертонии.
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