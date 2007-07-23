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Раздел: Медицина  
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Назван новый секрет долголетия

Назван новый секрет долголетияЛюди, регулярно употребляющие сыр, менее подвержены ряду заболеваний

Употребление выдержанных сыров может замедлять возрастные процессы физического дряхления и увеличивать среднюю продолжительность жизни. Данные исследования, выяснившего это, были опубликованы в Nature Medicine, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.

Люди, регулярно употребляющие сыр, менее подвержены ряду заболеваний, представляющих угрозу для жизни – гипертонии и сердечно-сосудистым заболеваниям. Риск развития сердечной недостаточности у любителей сыра на 40% ниже, чем у тех, кто не слишком любит сыр, установили исследователи.

Данное заключение было сделано после анализа данных, собранных при опросе среди 800 жителей Италии. Также учеными был проведен эксперимент на лабораторных мышах, и он показал: регулярно получавшие сыр грызуны жили дольше благодаря получению содержащегося в этом продукте вещества полиамина.

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Под действием полиамина клетки организма интенсивнее избавляться от токсинов и собственных дефективных фрагментов, высказались ученые. Этот процесс крайне полезен для сохранения здоровья и даже может способствовать омоложению.
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 Теги: долголетие, питание

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Сегодня, 20:52 » Автор: Татьяна Ларина
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