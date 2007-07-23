Эти продукты нельзя разогревать повторно

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Врачи предупредили о том, что разогревать уже приготовленную ранее пищу не совсем полезно для здоровья.

Очень часто мы приготавливаем за раз больше пищи, чем можем съесть, мы откладываем продукты в холодильник с планами съесть все завтра.