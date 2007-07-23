» » Вентиляторы названы причиной опасных болезней
Раздел: Медицина  
-1

Вентиляторы названы причиной опасных болезней

Вентиляторы названы причиной опасных болезнейВрачи предостерегли об опасности сна в комнате с работающим вентилятором.

В разгар жары медики выступили с мнением о том, что бытовые вентиляторы могут быть очень вредны для здоровья человека.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

В частности, врачи предостерегли об опасности сна в комнате с работающим вентилятором. Оказывается, «гоняя» воздух по помещению, вентилятор способствует тому, что вместе с потоками такого воздуха приходят в движение скопившиеся в здании пыль и пыльца, мельчайшие частицы других загрязнителей, проникающих с улицы. Попав в организм, такие вещества способны вызывать приступы астмы, а также оказывать неблагоприятное влияние на физиологические процессы, приводя к развитию разных нарушений и недомоганий.

Кроме того воздух, которых приходит в движение от включенного вентилятора, - сухой, а, значит, будет сушить кожу, а также слизистые глаз и рта. Прежде всего, вредному воздействию вентиляторов подвержены люди с ослабленным иммунитетом, отметили специалисты.

Впрочем, кондиционеры – это тоже не лучший способ добиться охлаждения в помещении. С их использованием также связаны разные риски для здоровья. По данным МедикФорума, работающий кондиционер может даже спровоцировать появление пневмонии, не говоря уже о других, менее серьезных нарушениях.

Читайте также: Названы пять самых опасных болезней весны

По мнению врачей, один из самых простых и эффективных способов охлаждения в домашней обстановке является прием душа, после которого не нужно вытираться, позволяя влаге испаряться с поверхности тела естественным образом. Кроме того, вода должна поступать и внутрь организма: кардиологи советуют выпивать в жару до двух литров чистой воды.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Вентиляторы, болезни

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:58 » Автор: Едгар Букмирза
     1291
     0

Похожие новости по теме

Врачи предостерегли от принятия холодного душа в жаркую погоду Врачи предостерегли от принятия холодного душа в жаркую погоду

Резкий перепад температур может вызвать спазм сосудов.

Названы пять самых опасных болезней весны Названы пять самых опасных болезней весны

Неустойчивая погода и ослабление организма, пережившего долгий период холодов, делают человека подверженным ряду заболеваний.

Пять способов увлажнить воздух в квартире без специальных устройств Пять способов увлажнить воздух в квартире без специальных устройств

Пересушенный воздух в помещении - благоприятная среда для болезнетворных бактерий.

Врачи рассказали, к чему может привести пыль в квартире Врачи рассказали, к чему может привести пыль в квартире

Обычная пыль в квартире может стать причиной опасных заболеваний.

Как не простудиться от кондиционера летом Как не простудиться от кондиционера летом

Кондиционер летом может стать не только спасителем от жары, но и причиной частых и серьезных болезней.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх