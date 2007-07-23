Раздел: Медицина
Вентиляторы названы причиной опасных болезней
Врачи предостерегли об опасности сна в комнате с работающим вентилятором.
В разгар жары медики выступили с мнением о том, что бытовые вентиляторы могут быть очень вредны для здоровья человека.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
В частности, врачи предостерегли об опасности сна в комнате с работающим вентилятором. Оказывается, «гоняя» воздух по помещению, вентилятор способствует тому, что вместе с потоками такого воздуха приходят в движение скопившиеся в здании пыль и пыльца, мельчайшие частицы других загрязнителей, проникающих с улицы. Попав в организм, такие вещества способны вызывать приступы астмы, а также оказывать неблагоприятное влияние на физиологические процессы, приводя к развитию разных нарушений и недомоганий.
Кроме того воздух, которых приходит в движение от включенного вентилятора, - сухой, а, значит, будет сушить кожу, а также слизистые глаз и рта. Прежде всего, вредному воздействию вентиляторов подвержены люди с ослабленным иммунитетом, отметили специалисты.
Впрочем, кондиционеры – это тоже не лучший способ добиться охлаждения в помещении. С их использованием также связаны разные риски для здоровья. По данным МедикФорума, работающий кондиционер может даже спровоцировать появление пневмонии, не говоря уже о других, менее серьезных нарушениях.
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По мнению врачей, один из самых простых и эффективных способов охлаждения в домашней обстановке является прием душа, после которого не нужно вытираться, позволяя влаге испаряться с поверхности тела естественным образом. Кроме того, вода должна поступать и внутрь организма: кардиологи советуют выпивать в жару до двух литров чистой воды.
В разгар жары медики выступили с мнением о том, что бытовые вентиляторы могут быть очень вредны для здоровья человека.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
В частности, врачи предостерегли об опасности сна в комнате с работающим вентилятором. Оказывается, «гоняя» воздух по помещению, вентилятор способствует тому, что вместе с потоками такого воздуха приходят в движение скопившиеся в здании пыль и пыльца, мельчайшие частицы других загрязнителей, проникающих с улицы. Попав в организм, такие вещества способны вызывать приступы астмы, а также оказывать неблагоприятное влияние на физиологические процессы, приводя к развитию разных нарушений и недомоганий.
Кроме того воздух, которых приходит в движение от включенного вентилятора, - сухой, а, значит, будет сушить кожу, а также слизистые глаз и рта. Прежде всего, вредному воздействию вентиляторов подвержены люди с ослабленным иммунитетом, отметили специалисты.
Впрочем, кондиционеры – это тоже не лучший способ добиться охлаждения в помещении. С их использованием также связаны разные риски для здоровья. По данным МедикФорума, работающий кондиционер может даже спровоцировать появление пневмонии, не говоря уже о других, менее серьезных нарушениях.
Читайте также: Названы пять самых опасных болезней весны
По мнению врачей, один из самых простых и эффективных способов охлаждения в домашней обстановке является прием душа, после которого не нужно вытираться, позволяя влаге испаряться с поверхности тела естественным образом. Кроме того, вода должна поступать и внутрь организма: кардиологи советуют выпивать в жару до двух литров чистой воды.
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