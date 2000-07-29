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Медики озвучили рекомендованную суточную норму сахара

Медики озвучили рекомендованную суточную норму сахара Большинству людей следует понизить употребление сахара.

Печенюшка на работе, любимое лакомство в кафе, кусочек сахара в кофе – реальный рацион питания и образ жизни многих из нас. Медицинские эксперты уверяют, что любая восхитительная сладость – это ловушка для здоровья, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Что же с этим делать, чтобы остаться невозмутимым? Эксперты утверждают, что сахар – это наркотик для человеческого организма. Вот что необходимо знать, чтобы надежно исключить сахар из своего рациона, не предпринимая каких-то кардинальных поступков.

Наука доказала, что чрезмерное потребление сахара провоцирует целый ряд проблем со здоровьем, понижая качество жизни. Так, сахар имеет отношение к набору веса, диабету, ревматоидному артриту, кариесу, печеночной недостаточности, чувству голода, повышает уровень холестерина, становится одним из факторов риска развития рака, особенно поджелудочной железы, а также смертности в результате сердечно-сосудистых заболеваний.

Также сахар – это пустые калории без питательных веществ. А нужны ли они нам? Ведь они формуют у человека пищевую зависимость либо просто привычку к еде. Кстати, избыточное потребление сахара также понижает и когнитивные способности человека, влияя на работу мозга. Когда в организме много сахара, тогда возникает дефицит питательных веществ, проявляющийся со временем как усталость, мышечная слабость, повышенная ломкость костей.

Спортивный диетолог и врач функциональной медицины Брэндон Менторе говорит, что у сахара много преимуществ для здоровья. Он вырабатывает энергию, оптимизируя многие биологические системы организма, однако превышение дозы становится опасным для человеческого организма. Излишний сахар подавляет способность обмена, имеет отношение к изменению показателя инсулина, поскольку влияет на его чувствительность, подавляя иммунную систему.

Давайте в вопросе потребления сахара пусть каждый определится сам, какова его норма в день. В действительности она индивидуальна и зависит от многих факторов. В научных кругах принято считать, что норма сахара для здорового человека – это 50 граммов (10 чайных ложек), но данный показатель не является универсальным.

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Вам будет полезно каждый раз во время поедания очередного пирожного просто представить, что вы находитесь в данный момент в своего рода ловушке. Теперь попробуйте из нее выбраться!
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 Теги: сахар, норма

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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