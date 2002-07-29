Раздел: Медицина
Названы простые способы, помогающие употреблять больше жидкости
Не все могут выпить за день рекомендуемую норму воды.
Вода – как бы поставщики не скупились на красивые эпитеты, на вкус она примерно одинаковая. Диетологи предлагают нехитрые советы, как сделать воду вкуснее и полезнее, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Натуральные соки
Добавьте в воду сок фруктов, источник витаминов. Самый популярный вариант вкусного и полезного микса — вода с выжимкой из цитрусовых. Приготовить такую воду очень просто: добавьте в стакан воды сок четвертинки лимона или половинки лайма.
Оптимальная температура жидкости — комнатной температуры. Так вы сохраните целебные свойства цитруса. Кстати, витамин С, содержащийся в таких фруктах, улучшает кожу и выводит токсины из организма.
Похожими свойствами обладает клюквенная вода — это надежный источник глюкозы и фруктозы, в ней также много пектинов. Клюква – прекрасное средство от авитаминоза. Сок этой ягоды также используется для профилактики и лечения простудных заболеваний.
Замороженный сок
Залейте натуральный свежевыжатый сок в формочки для льда и поставьте их в морозилку. Фруктовые кубики придутся кстати, особенно в жару. Вариант попроще — использовать замороженные дольки мандарина вместо льда.
Важно: перед заморозкой фрукта необходимо тщательно промыть и аккуратно высушить плод. Иначе вместо мандарина вы найдете в морозилке большой кусок льда.
Свежие фрукты
Настаивайте нарезанные фрукты или ягоды в воде – залейте их на пару часов. Подойдут любые плоды. Но ананас, например, поможет восстановить энергию – в нем много электролитов: калия, магния, натрия и кальция. И, конечно, все слышали, что этот тропический фрукт помогает сбросить лишний вес.
Овощи
Тем, кто блюдет диету, овощные миксы станут хорошим подспорьем. Аромат такого напитка помогает бороться с чувством голода. Можно использовать воду после варки овощей (очищенных) — в ней сохраняются полезные вещества.
Как вариант — использовать в качестве добавки в воду свежий огурец. Замочите нарезанный дольками овощ на ночь в холодной воде, утром процедите напиток. Это придаст напитку максимальное количество освежающего огуречного вкуса.
Газированная вода
Смешайте в пропорции 1:1 минерализованную и воду без газа. На вкус это особенно не повлияет, но такое сочетание точно не будет скучным.
Чаи и травяные настои
Правильный чай, как известно, укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение. В летнюю жару подойдут некоторые травяные напитки. Также от жажды спасут отвары шиповника, листьев смородины и шалфея. Главное — выбрать заварку по вкусу, ведь каждый ингредиент обладает своими целебными свойствами.
Свежие травы и добавки
Не менее вкусными и полезными получаются миксы, приготовленные на основе различных растений. Например мяты или базилика. Они могут стать отличным дополнением к более сложному коктейлю или даже главным ингредиентом.
Если нужен сладкий вкус без лишних калорий — добавьте в воду сахарозаменитель или подсластитель. Еще один интересный компонент — розовая вода. Она обладает приятным ароматом и общеукрепляющими, успокаивающими свойствами. Чтобы это почувствовать, достаточно добавить несколько капель в свой стакан.
Читайте также: Медики озвучили рекомендованную суточную норму сахара
Как вы помните, вода – целительный источник влаги для нашего организма. Приучайтесь пить ее в достаточном количестве, чтобы быть здоровее.
Вода – как бы поставщики не скупились на красивые эпитеты, на вкус она примерно одинаковая. Диетологи предлагают нехитрые советы, как сделать воду вкуснее и полезнее, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Натуральные соки
Добавьте в воду сок фруктов, источник витаминов. Самый популярный вариант вкусного и полезного микса — вода с выжимкой из цитрусовых. Приготовить такую воду очень просто: добавьте в стакан воды сок четвертинки лимона или половинки лайма.
Оптимальная температура жидкости — комнатной температуры. Так вы сохраните целебные свойства цитруса. Кстати, витамин С, содержащийся в таких фруктах, улучшает кожу и выводит токсины из организма.
Похожими свойствами обладает клюквенная вода — это надежный источник глюкозы и фруктозы, в ней также много пектинов. Клюква – прекрасное средство от авитаминоза. Сок этой ягоды также используется для профилактики и лечения простудных заболеваний.
Замороженный сок
Залейте натуральный свежевыжатый сок в формочки для льда и поставьте их в морозилку. Фруктовые кубики придутся кстати, особенно в жару. Вариант попроще — использовать замороженные дольки мандарина вместо льда.
Важно: перед заморозкой фрукта необходимо тщательно промыть и аккуратно высушить плод. Иначе вместо мандарина вы найдете в морозилке большой кусок льда.
Свежие фрукты
Настаивайте нарезанные фрукты или ягоды в воде – залейте их на пару часов. Подойдут любые плоды. Но ананас, например, поможет восстановить энергию – в нем много электролитов: калия, магния, натрия и кальция. И, конечно, все слышали, что этот тропический фрукт помогает сбросить лишний вес.
Овощи
Тем, кто блюдет диету, овощные миксы станут хорошим подспорьем. Аромат такого напитка помогает бороться с чувством голода. Можно использовать воду после варки овощей (очищенных) — в ней сохраняются полезные вещества.
Как вариант — использовать в качестве добавки в воду свежий огурец. Замочите нарезанный дольками овощ на ночь в холодной воде, утром процедите напиток. Это придаст напитку максимальное количество освежающего огуречного вкуса.
Газированная вода
Смешайте в пропорции 1:1 минерализованную и воду без газа. На вкус это особенно не повлияет, но такое сочетание точно не будет скучным.
Чаи и травяные настои
Правильный чай, как известно, укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение. В летнюю жару подойдут некоторые травяные напитки. Также от жажды спасут отвары шиповника, листьев смородины и шалфея. Главное — выбрать заварку по вкусу, ведь каждый ингредиент обладает своими целебными свойствами.
Свежие травы и добавки
Не менее вкусными и полезными получаются миксы, приготовленные на основе различных растений. Например мяты или базилика. Они могут стать отличным дополнением к более сложному коктейлю или даже главным ингредиентом.
Если нужен сладкий вкус без лишних калорий — добавьте в воду сахарозаменитель или подсластитель. Еще один интересный компонент — розовая вода. Она обладает приятным ароматом и общеукрепляющими, успокаивающими свойствами. Чтобы это почувствовать, достаточно добавить несколько капель в свой стакан.
Читайте также: Медики озвучили рекомендованную суточную норму сахара
Как вы помните, вода – целительный источник влаги для нашего организма. Приучайтесь пить ее в достаточном количестве, чтобы быть здоровее.
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