Назван полезный фрукт, который необходимо есть каждый день

Ученые рассказали о пользе яблок.



Британские ученые посоветовали включить в рацион питания яблоки всем желающим уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.



Об этом сообщил сайт Оксфордского университета, передает



Медики подчеркивают, что высокое содержание калия и железа в яблоках помогает укрепить иммунитет и избежать болезней сердца.



Исследование показало, что любители яблок в среднем страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы на 12% реже других людей.



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По словам специалистов, зеленые яблоки очень полезны при анемии, а красные снижают вероятность гипертонии. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Британские ученые посоветовали включить в рацион питания яблоки всем желающим уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.Об этом сообщил сайт Оксфордского университета, передает Хроника.инфо со ссылкой на wworld Медики подчеркивают, что высокое содержание калия и железа в яблоках помогает укрепить иммунитет и избежать болезней сердца.Исследование показало, что любители яблок в среднем страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы на 12% реже других людей.По словам специалистов, зеленые яблоки очень полезны при анемии, а красные снижают вероятность гипертонии.



