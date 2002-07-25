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Раздел: Медицина  
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Назван полезный фрукт, который необходимо есть каждый день

Назван полезный фрукт, который необходимо есть каждый деньУченые рассказали о пользе яблок.

Британские ученые посоветовали включить в рацион питания яблоки всем желающим уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом сообщил сайт Оксфордского университета, передает Хроника.инфо со ссылкой на wworld.

Медики подчеркивают, что высокое содержание калия и железа в яблоках помогает укрепить иммунитет и избежать болезней сердца.

Исследование показало, что любители яблок в среднем страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы на 12% реже других людей.

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По словам специалистов, зеленые яблоки очень полезны при анемии, а красные снижают вероятность гипертонии.
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 Теги: яблоки, польза для здоровья

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Сегодня, 13:24 » Автор: Ирина Шевченко
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